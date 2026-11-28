Eisige Temperaturen und Regen sorgen am ersten Advent für Glatteis, warnt der DWD. Wo es in NRW besonders gefährlich wird.

Der November hat beißend kalte Temperaturen nach Deutschland gebracht. Kurz vor dem ersten Advent sind die Tage grau und die Nächte eisig, oft unter dem Gefrierpunkt - und morgen zieht Regen auf.

Wo es dann in NRW besonders gefährlich wird. -Wetterredaktion. Vor allem in Hochlagen, der Eifel, dem Bergischen Land und im Sauerland trifft der Regen auf potenziell gefrorene Böden, wo er dann gefriert. Auch auf Straßen kann sich so eine Eisschicht bilden.

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Vor allem im Osten von NRW muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes damit gerechnet werden, dass die Straßen durch überfrierende Nässe glatt werden. Auch im Bergland sei gefrierender Regen mit örtlicher Glatteisbildung wahrscheinlich. Andernorts seien örtlich rutschige Straßen zwar nicht ausgeschlossen, aber weniger wahrscheinlich.soll es wegen der eisigen Temperaturen weiterhin glatt bleiben. Im Tagesverlauf wird es dann aber wärmer, wenn auch nebelig grau.