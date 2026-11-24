Die Allianz Direct ermittelt die Zeppelinstraße in Potsdam als unfallreichsten Ort in Brandenburg. Analyse der Unfallzahlen von 2025, Betroffene Straßen und Hintergründe.

Die Zeppelinstraße in Potsdam ist im Jahr 2025 die unfallreichste Strecke in Brandenburg. Bei einer Gesamtzahl von 44 registrierten Verkehrsunfälle n fielen fünf dieser Vorfälle mit Schwerverletzten auf. Diese Zahl stellt eine Zunahme um einen Vorfall gegenüber dem Vorjahr dar. Die Hauptverkehrsader belegte damit erneut den ersten Platz im offiziellen Unfallranking. Die Daten basieren auf einer Auswertung der polizeilichen Unfallstatistik durch die Versicherung Allianz Direct.

Häufigkeit und Schwere der Verkehrsunfälle im Land

Nach der Zeppelinstraße folgen Autobahnabschnitte im Ranking. Die A10 in der Nähe von Potsdam verzeichnete insgesamt 24 Unfälle. Davon ging einer mit einer Todesfolge einher. Zudem wurden vier Vorfälle auf dieser Strecke mit Schwerverletzten gemeldet. Auf Platz sechs der Liste befindet sich die Großbeerenstraße in Babelsberg. Dort ereigneten sich im selben Zeitraum 20 Unfälle. Drei dieser Unfälle auf der Großbeerenstraße endeten mit Schwerverletzten.

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Die Gesamtsituation des Straßenverkehrs in Brandenburg zeigt einen leichten Anstieg der Unfallhäufigkeit. Im Jahr 2025 gab es insgesamt 8459 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Dies entspricht einem Anstieg von rund drei Prozent im Vergleich zum Jahr 2024. Die Verteilung der gefährlichen Streckenabschnitte zeigt ein klares Muster. Sechs der zehn unfallreichsten Straßenabschnitte liegen auf Autobahnen. Drei dieser Abschnitte befinden sich allein auf der A10.

Erklärungsansätze für die Unfallhäufung an der Zeppelinstraße

Die Allianz Direct liefert Erklärungen für die hohe Unfallzahl an der Zeppelinstraße. Die Straße wird sowohl von Pendelnden als auch von Touristen stark frequentiert. Dieser hohe Verkehrsaufkommen stellt einen zentralen Faktor für die Häufung der Unfälle dar. Die Infrastruktur an der Zeppelinstraße bietet zusätzliche Herausforderungen für die Verkehrsteilnehmer. Auf der Fahrbahn verlaufen Tramgleise parallel zum Straßenverkehr.

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Zusätzlich zu den Schienen verläuft dort ein ausgewiesener Fahrradstreifen. Die Kombination aus motorisiertem Verkehr, öffentlichen Nahverkehr und Radfahrern erhöht das Unfallrisiko. Die Allianz Direct wertet diese strukturellen Gegebenheiten als mögliche Ursache. Die Mischung aus unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern auf einer Hauptverkehrsader erfordert höchste Konzentration. Die Unfallzahlen von 44 im Jahr 2025 unterstreichen die Dringlichkeit dieser Analyse.

Vergleichende Einordnung der Unfallzahlen in der Region

Der Vergleich mit anderen Strecken in Brandenburg verdeutlicht die Situation. Die A10 liegt mit 24 Unfällen deutlich hinter der Zeppelinstraße. Dennoch ist die Schwere der Unfälle auf der Autobahn hoch. Ein Todesfall und vier Schwerverletzte sind statistisch signifikant. Die Großbeerenstraße in Babelsberg schneidet mit 20 Unfällen ebenfalls negativ ab. Drei Schwerverletzte sind dort ebenfalls zu verzeichnen.

Die Verteilung der Unfälle zeigt, dass Autobahnen und Stadtstraßen unterschiedliche Risiken bergen. Sechs von zehn Spitzenplätzen gehen an Autobahnen. Drei davon entfallen allein auf den Abschnitt der A10. Dies deutet auf spezifische Gefahrenpunkte im Landesinneren hin. Die Gesamtbilanz von 8459 Unfällen mit Personenschaden bleibt hoch. Der Anstieg von drei Prozent markiert einen negativen Trend im Landesdurchschnitt.