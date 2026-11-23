Ungarn trennt Ukraine-Finanzierung vom EU-Haushalt. Finnland protestiert bei Moskau. Ukraine trifft Raffinerie mit SPYS-Drohnen. Russland wirbt auf Discord.

Ungarn hat eine Verknüpfung des europäischen Sieben-Jahres-Haushalts mit zusätzlichen Hilfsleistungen für die Ukraine strikt zurückgewiesen. Regierungschef Peter Magyar erklärte vor dem ungarischen Parlament, dass beide Themen politisch strikt getrennt behandelt werden müssen, um Verhandlungen nicht zu blockieren.

Konflikt um den EU-Haushalt und Budgetkürzungen

Die ungarische Regierung hat dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, im Vorfeld des Gipfels deutlich gemacht, dass der aktuelle Haushaltsentwurf keine Einigung unter den 27 Mitgliedsstaaten ermöglicht. Ungarn äußert schwere Bedenken gegen die vorgesehenen Kürzungen der zugewiesenen Mittel bei gleichzeitiger Erhöhung der geforderten Beiträge der Mitgliedsländer.

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Magyar kritisiert zudem, dass die Verwendung dieser Mittel an die Erfüllung komplexer politischer Bedingungen geknüpft werden soll. Das Land fordert, dass die erwarteten Finanzbeiträge unbedingt den wirtschaftlichen Möglichkeiten Ungarns entsprechen müssen, um keine zusätzliche Belastung darzustellen.

Luftraumverletzung Finnlands und diplomatische Konsequenzen

Nach einem mutmaßlichen Verstoß des finnischen Luftraums durch einen russischen Hubschrauber hat die finnische Regierung den russischen Botschafter vorläufig konsultiert. Das finnische Außenministerium verurteilte den illegalen Angriffskrieg Russlands und die Eskalation der Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine aufs Schärfste.

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Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Finnischen Meerbusen in der Nähe der russischen Insel Gogland. Auslöser war ein ukrainischer Drohnenangriff auf den russischen Frachter Sparta II, der dabei schwer beschädigt wurde. Verteidigungsminister Antti Häkkänen führte die russische Präsenz auf Rettungs- oder Überwachungsmaßnahmen nach dem Schaden am Frachtschiff zurück.

Ukraine-Angriffe auf Lukoil und technologische Innovation

Der ukrainische Generalstab gab bekannt, dass drei wichtige Einrichtungen der Lukoil-Ölraffinerie getroffen wurden. Diese Operation erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der auf russischem Gebiet operierenden Widerstandsbewegung Schwarzer Funke, die das ukrainische Militär mit Informationen versorgt und vor Ort Schäden feststellt.

Parallel dazu präsentierte das Team von Quantum WIY Industries die neue Hochgeschwindigkeits-Abfangdrohne SPYS. Bei zwei Testflügen mit einem 500-Gramm-Dummy-Sprengkopf erreichte die Drohne eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 520 Kilometer pro Stunde. Deutschland finanziert den Erwerb dieser Abfangdrohnen für die ukrainischen Streitkräfte.

Desinformation über Discord und Identitätslecks

Der ukrainische Militärgeheimdienst DIU berichtete, dass seit Anfang 2026 mehr als 20 Millionen Werbeanzeigen auf der Plattform Discord veröffentlicht wurden. Diese Angebote täuschten einfache Geldverdienst-Möglichkeiten vor, um Personen für Spionage- und Sabotageaktivitäten im Auftrag des Kremls zu rekrutieren.

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Die Anzeigen waren meist über Wegwerfkonten mit Telefonnummern aus Indien, dem Iran und Nahost geschaltet und boten zwischen 1500 und 3000 US-Dollar. Gleichzeitig offenbarte ein Hackerangriff auf russische Datenbanken die Namen von neun Deutschen, die für Russland gegen die Ukraine kämpften, sowie 478 Kriegstote mit deutschen Geburtsorten.