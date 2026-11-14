Ungarn: Korruptionsvorwurf gegen Tibor Sesztak und Fund von Bargeld

Die ungarische Justiz ermittelt gegen Tibor Sesztak wegen Korruption im Umfang von Millionen Euro. Parallel wurden massive Bargeldbündel sichergestellt, was die Opposition weiter unter Druck setzt.

Die ungarische Staatsanwaltschaft hat einen weiteren schweren Korruption svorwurf gegen Tibor Sesztak, den ehemaligen Minister und engen Vertrauten des im April abgewählten Ministerpräsidenten Viktor Orban, bekannt gegeben. Sesztak, der als einflussreichster Gefolgsmann von Orban im Nordosten Ungarn s galt, wird beschuldigt, im Zeitraum seiner Amtszeit als Minister zwischen 2014 und 2018 das staatliche Autobusunternehmen Volan um Dutzende Millionen Euro geschädigt zu haben. Die Behörde teilte diese Entwicklung gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mit und unterstrich damit die Intensität der laufenden Ermittlungen gegen alte Eliten der Regierungspartei.

Korruptionsmechanismus im öffentlichen Nahverkehr

Tibor Sesztak wird vorgeworfen, gemeinsam mit anderen Beschuldigten die Vergabeprozesse bei Beschaffungen des Unternehmens Volan manipuliert oder missbräuchlich genutzt zu haben. Diese Phase seiner politischen Karriere fällt in die Jahre, in denen er offiziell das Kabinett der Regierung Orban vertrat. Die Anschuldigungen zielen darauf ab, nachzuweisen, dass staatliche Gelder nicht dem öffentlichen Interesse dienten, sondern privaten oder parteinahen Interessen zuzuordnen waren. Die Behörde veröffentlichte zudem ein Video, das die Beamten bei der Sicherstellung des mutmaßlich illegal erworbenen Geldvermögens zeigt. Gefunden wurde es den Angaben zufolge in Budapest und Umgebung sowie im Norden und Südosten des Landes. Zu sehen sind Bündel und Pakete von Euro-, Dollar- und Forint-Scheinen, was die Schwere des Vorwurfs visuell untermauert.

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Politische Spaltung innerhalb der Fidesz-Führung

Die Enthüllungen haben erhebliche Spannungen innerhalb der politischen Landschaft Ungarns ausgelöst. Prominente Untersuchungshäftlinge wie Tibor Sesztak, der ehemalige Kultusminister Balazs Hanko oder auch Aron Orban bezeichnen sich selbst als Opfer einer politischen Willkürjustiz. In einer Budapester Kirche wurde zuletzt öffentlich um Fürbitte für diese Inhaftierten gebetet, ein Zeichen der Solidarisierung innerhalb der konservativen Basis. Das Lager um den oppositionellen Anführer Peter Magyar, dessen bürgerliche Tisza-Partei Orbans Fidesz-Partei bei der Wahl im April klar bezwungen hatte, nutzt die Situation, um Viktor Orban vorzuwerfen, die Opposition auslöschen und eine Diktatur errichten zu wollen. Allerdings berichteten Medien kürzlich, dass es zwischen Orban und Magyar zu Annäherungsversuchen kam, die auf die Freilassung politisch motivierter Häftlinge abzielten.

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Reaktion von Viktor Orban und Fraktionschef Janos Boka

Die Bilder von den vergrabenen Millionen schockierten auch viele Anhänger der Regierungspartei Fidesz und zwangen zum politischen Eingreifen. Fidesz-Fraktionschef Janos Boka forderte Tibor Sesztak am Samstag öffentlich dazu auf, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen. Obwohl in Ungarn - ähnlich wie in Deutschland - die Verhängung der Untersuchungshaft über einen Abgeordneten nicht automatisch zum Mandatsverlust führt, ist der Druck auf die betroffenen Parlamentarier enorm. Viktor Orban äußerte sich am Samstag zu dem Sesztak zugeschriebenen Millionenfund und distanzierte sich scharf von den Vorwürfen. So ist unsere politische Gemeinschaft nicht, so sind wir nicht, so ist der Fidesz nicht, schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Diese statement soll die Integrität der restlichen Parteimitglieder schützen und die Schuldigen isolieren.

Demografischer Einbruch und anstehende Verfahren

Trotz der offiziellen Distanzierung befindet sich die Beliebtheit der Partei Fidesz indes im freien Fall. Hatte Fidesz bei der Wahl im April noch 39 Prozent der Wähler hinter sich gebracht, steht die Partei einer jüngsten Umfrage zufolge derzeit bei nur noch 20 Prozent. Dieser massive Verlust an Unterstützung spiegelt die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wider, die durch die spektakulären Ermittlungen und Festnahmen in mutmaßlichen Fällen schwerer Korruption weiter angeheizt wird. Die nächsten Schritte im Gerichtsverfahren gegen Tibor Sesztak und die anderen Beschuldigten werden daher als entscheidend für die weitere politische Stabilisierung oder Destabilisierung der ungarischen Regierung angesehen. Die Justiz steht unter Beobachtung, ob die Beweise, insbesondere das sichergestellte Bargeld, ausreichen werden, um die Anklagen vor Gericht zu tragen und eine Verurteilung herbeizuführen.