Ungarn und weitere Staaten drohen, neue EU-Kredite für die Ukraine zu blockieren. Neben den Kosten geht es um russische Öllieferungen und den künftigen Haushalt der Union.

Das neue Darlehen soll rund zwei Drittel des zusätzlichen Finanzbedarfs der Ukraine im kommenden Jahr decken. Es kommt zu dem bereits vereinbarten hinzu. Vom neuen Kredit sind 25 Milliarden Euro für Rüstungsgüter vorgesehen, 20 Milliarden für den Staatshaushalt.

Da alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen müssen, können die vier Länder das Vorhaben blockieren.

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„Verkkouutiset“ berichtet, dass die die übrige Finanzierung mit Unterstützung anderer Partner wie Japan, Australien und Kanada sichern will.abgesichert werden. Somit würde zwar ein Veto den EU-Kredit stoppen, doch unterstützende Staaten könnten der Ukraine über eigene Vereinbarungen weiterhelfen. Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab, hält aber an einer vorsichtigeren Rhetorik als sein fest. Ungarn bemühe sich auch um bessere Beziehungen zur Ukraine, so „Verkkouutiset“.

Eine uneingeschränkte Unterstützung Kiews bedeute das jedoch nicht. Neben der Frage militärischer Hilfe gehe es für die vier Staaten vor allem ums Geld, sagt die Osteuropa-Forscherin Katalin Miklóssy laut „Verkkouutiset“: Steigende Energiepreise, Kriege und geopolitische Unsicherheit hätten die Renditen von Staatsanleihen erhöht. Auch für die EU sei es dadurch teurer geworden, Kredite aufzunehmen. Die vier Länder hatten sich „Verkkouutiset“ zufolge bereits von einem im Frühjahr gewährten EU-Darlehen über 90 Milliarden Euro Länder gegen die Übernahme gemeinsamer Garantien entschieden.

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Damals regierte in Ungarn noch Orbán. Nadja Wohlleben/Getty ImagesBei einem Treffen in Berlin am 10. November verständigten sich Magyar und Bundeskanzler Friedrich Merz auf engere Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland. In der Frage der Ukraine-Finanzierung blieben sie jedoch uneins.

Merz will die Unterstützung Kiews im EU-Haushalt für 2028 bis 2034 absichern. Magyar lehnt es ab, die Verhandlungen über den langfristigen Haushalt an die Ukraine-Hilfe zu knüpfen. Laut dem ungarischen Nachrichtenportal „“ pochte er zugleich darauf, dass Agrar- und Regionalförderung nicht stark gekürzt werden dürften. Ungarn wolle außerdem keine Kredite oder Garantien in Milliardenhöhe übernehmen.

Merz verknüpft die Finanzierung der Ukraine mit dem nächsten EU-Haushalt. Deutschland werde diesen nach Darstellung von „Verkkouutiset“ blockieren, falls die Unterstützung für Kiew scheitere. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rechne dennoch damit, dass sich am Ende alle Mitgliedstaaten beteiligten. Die Verhandlungen über das 45-Milliarden-Euro-Darlehen sollen bis Jahresende abgeschlossen werden.