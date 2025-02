Ungeheure Zerstörung: Todeszug in Hamburg

Nach einem schweren Zugunglück in Hamburg arbeiten Techniker unermüdlich an der Bergung der Trümmer und der Instandsetzung der Gleisanlagen. Das Unglück ereignete sich in den Abendstunden und forderte mehrere Todesopfer. TV-Star Bernhard Hoëcker saß im Unglückszug.

Die ganze Nacht arbeiteten Techniker unermüdlich an den Trümmer n, um die Überreste des verunglückten Zuges von den Gleisen zu räumen. Als der Zugfahrer den Zug herankommen sah, soll er aus der Fahrerkabine gesprungen sein, um sich in letzter Sekunde zu retten. Der Zugfahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein – doch er hatte keine Chance. Das TV-Star Bernhard Hoëcker saß im Unglückszug.In den Abend- und Nachtstunden waren die Trümmer des Todeszugs geborgen worden.

Nach und nach wurden unter anderem Schienenteile und der Sattelschlepper samt Auflieger abtransportiert. Dabei wurde auch ein Spezialkran eingesetzt, der an vier Kettenzügen schließlich mehrere Teile des Aufliegers vom Unfallort entfernte. Der Unglücks-ICE wurde mit einem Bergungszug zunächst nach Außerdem wurde der zerstörte Abschnitt von Technikern zum Teil wieder instand gesetzt. Selbst in der Nacht noch bot sich vor Ort ein Bild der Verwüstung – ein Trümmerfeld aus schweren Eisen- und Gleisteilen.Die Deutsche Bahn mitteilte, ist eines der betroffenen Gleise im Süden von Hamburg seit dem frühen Morgen aber wieder befahrbar. Dennoch sollten sich Fahrgäste darüber informieren, ob ihre Züge planmäßig fahren





