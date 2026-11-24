Eine Untersuchung der AOK weist bei mangelnder Flüssigkeitsversorgung, bei Stürzen und der Versorgung mit Benzodiazepinen in der häuslichen Pflege auf regional unterschiedliche Häufungen hin.

Eine Untersuchung der AOK weist bei mangelnder Flüssigkeitsversorgung, bei Stürzen und der Versorgung mit Benzodiazepinen in der häuslichen Pflege auf regional unterschiedliche Häufungen hin. Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen.

Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Der Bundesrat hat in seiner jüngsten Sitzung vor zahlreichen Fallstricken im Pflegeneuordnungsgesetz gewarnt. Die Pflegekassen schlagen Alarm.

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Am Mittwoch befragt der Gesundheitsausschuss des Bundestags Experten dazu. Bundesregierung und Bundesrat haben bei strittigen Themen zuletzt den Kompromiss in letzter Minute gepflegt. Doch am Freitag könnte es bei der Notfallreform krachen. Ein Ja der Länder dürfte einen Preis haben.

Auch Hausärzte blicken gespannt auf den Termin. Deutschland verfüge „Gott sei Dank“ über ein solidarisches Pflegesystem, in dem es um Menschlichkeit und Würde gehe, betont Bundesgesundheitsminister Linnemann. Vom Pflegerat kommen kritische Töne – und eine eindringliche Mahnung. Für Vision Zero engagieren sich Ärzte aus unterschiedlichen Fachbereichen.

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Bei der Bekämpfung des Zervixkarzinoms ist für sie Prävention das A & O.Der Newsletter „Allgemeinmedizin“ mit praxisnahen Berichten, Tipps und relevanten Neuigkeiten aus dem Spektrum der internistischen und hausärztlichen Medizin. Lipoprotein wird derzeit heiß diskutiert. In einem Fallbericht wird die Problematik deutlich: Eine Kardiologin verschreibt bei einem hohen Lp ein Statin, eine Hausärztin rät davon ab. Wie würden Sie entscheiden?

„Niedriger AMH-Wert? Keine Chance“ und „Ab 40 ist die Wahrscheinlichkeit gering“. Das sind zwei häufigere Fehlannahmen zur In-vitro-Fertilisation, die mit Daten des Deutschen IVF-Registers relativiert werden können. Der Ultraschall ist heute aus der Rheumatologie nicht mehr weg zu denken und wird von Leitlinien teils als erstes bildgebendes Verfahren empfohlen.

Was die Sonographie so besonders macht und was genau empfohlen wird. Augenvorsorge in der Drogerie, Blutwerte aus der Apotheke: Immer mehr Menschen bringen Befunde aus solchen Untersuchungen mit in die Praxen. Tipps, wie Ärztinnen und Ärzte damit am besten umgehen, gibt die KV Bayerns in einem Leitfaden. © Porträts : © Porträt: privat | adrian bedoy @throughgermaneyes | Spritze: Fiedels / stock.adobe.com Bei der Hotline Impfen werden Ihre Impf-Fragen aus der Praxis evidenzbasiert und fachkundig beantwortet. Diesmal geht es um die Frage, ob die Antibabypille die Immunantwort nach einer Impfung beeinflusst.