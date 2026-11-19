die Berliner Polizei sucht nAch neuen Hinweisen im Fall des 2005 spurlos verschwundenen Informanten Alexander Luchterhandt. Trotz Ermittlungen und eines Suchkommandos in Wannsee bleibt die Leiche unentdeckt.

Ein rätselhafter Cold Case ohne Leiche

Seit mehr als zwei Jahrzehnten bleibt der Fall Alexander Luchterhandt ein ungelöstes Kapitel der Berliner Kriminalgeschichte. Der damalige 49-Jährige verschwand am 8. Mai 2005 spurlos,und seither suchen die Ermittler der Berliner Cops und die Staatsanwaltschaft nach Antworten auf eine der dringendsten Erkundigen: Was geschah mit dem Informanten? Die Behörden gehen nach wie vor davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, obwohl bis heute keine Leiche gefunden wurde. Der Fall geriet erst vor kurzem wieder ins öffentliche Bewusstsein, als neue Hinweise aus dem Bekanntenkreis des Opfers vorlagen und die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY um Mithilfe der Bevölkerung bat.

Alexander Luchterhandt lebte in einer Wohnung am Anton-Saefkow-Platz in Berlin-Lichtenberg. Sein berufliches Umfeld war geprägt von einer Grauzone zwischen Journalismus und Kriminalität. Er verdiente sein Geld damit, den Polizeifunk illegal abzuhören und die so erlangten Informationen an Berliner Polizeireporter und andere Medienvertreter weiterzuverkaufen. Die Auszahlung seines Honorars erfolgte ausschließlich in bar, da er sich vor Ermittlungen schützen wollte. In seiner Wohnung im zwanzigsten Stock eines Hochhauses lagerte er beträchtliche Geldmengen, von denen die Cops schätzt, dass sich dort zum Zeitpunkt seines Verschwindens etwa 700.000 Euro in Bargeld befanden. Trotz seiner bescheiden wirkenden Wohnsituation ermöglichte ihm dieses Einkommen einen gewissen Luxus, darunter die Bezahlung eines Fahrers und eines Bodyguards.

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Ermittlungen, Tatverdächtige und Ermittlungseinstellung

Bereits kurz nach seinem Verschwinden deuteten verschiedene Umstände auf eine gewaltsame Tat hin. Luchterhandt war am Abend des 8. mai 2005 mit einem Bekannten verabredet,erschien jedoch nicht. Sein grau-violetter Mercedes Benz 300 CE, Kennzeichen B-NB 828, wurde später abgestellt in der Nähe seiner Wohnung aufgefunden. Die Spur verlierte sich abrupt. In der Folgezeit gerieten mehrere Männer aus seinem Umfeld ins Visier der Polizei. Insgesamt wurden fünf Beschuldigte identifiziert. Zwei von ihnen, darunter sein Freund und Geschäftspartner Bernd S., der ihn auch als vermißt gemeldet hatte, befanden sich zeitweise in Untersuchungshaft, da der Verdacht auf Mord dringlich schien. Die Motive wurden dabei vor allem im finanziellen Bereich vermutet.

Neben Bernd S. stand auch ein weiterer Mann mit dem Namen Artur J.,bekannt als Aljoscha, im Fokus. Er wurde von Bernd S. als möglicher Täter angegeben und ebenfalls festgenommen. Allerdings schwächten Alibis aus seinem Umfeld den Tatverdacht gegen ihn. Trotz umfangreicher Recherchen und jahrelanger Arbeit gelang es den Strafverfolgungsbehörden nicht, einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen, der für eine Anklage vor Gericht ausgereicht hätte. am 21. Oktober 2008 stellte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren daher mangels Beweise ein. Seither gab es nur wenige neue Entwicklungen,bis auf diverse Theorien über Raubmorde, finanzielle Streitigkeiten oder die Möglichkeit,dass Luchterhandt freiwillig untergetaucht war.

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Neue Impulse und vergebliche Suche in Wannsee

Erst Ende 2024 erwachte der Cold Case wider zu neuem Leben. Die Berliner Staatsanwaltschaft erhielt einen anonymen Tipp aus dem bekannten Umfeld des Opfers. Der Hinweis deutete darauf hin, dass sich die Leiche von Alexander Luchterhandt auf einem Grundstück an der Ecke Alsenstraße und Charlottenstraße in Berlin-Wannsee befinden könnte. Diese Information führte zu einer intensiven Nachforschung. Am 7. Januar 2025 durchsuchten Kripaleute das betroffene Gelände mit Unterstützung von Leichenspürhunden. Die Suche blieb jedoch erfolglos. Weder wurden Überreste gefunden, noch tauchten andere Beweismittel auf,die den Weg des Vermissten hätten erhellen können.

Nun richtet sich der Fokus der Ermittler auf die breite Öffentlichkeit. Durch die Ausstrahlung in der bekannten Fahndungssendung hoffen die Behörden, Zeugen zu erreichen, die vielleicht nicht bekannte Informationen zu den Ereignissen vom Mai 2005 besitzen. Besonders gefragt sind Hinweise zu den damaligen Kontakten Luchterhandts und zu seiner Planung, sich aus dem illegalen Informationshandel zurückzuziehen. Vor seinem Verschwinden hatte er mehrfach geäußert,einen Neuanfang anstreben zu wollen. Er plante eine Reise nach Polen, um einen Teil seinEs großen Bargeldvermögens auf ein Bankkonto einzuzahlen. Es wird angenommen, dass er am Abend des 8. Mai 2005 noch mit seinem Wagen unterwegs war, möglicherweise um einen potenziellen Geldgeber für ein neues Geschäft zu treffen, sich dann aber entschied, den Termin abzusagen.

Weitere ungelöste Fälle und Appell an Zeugen

Neben dem Fall Luchterhandt behandelt die Sendung weitere schockierende Kriminalfälle, die die Bevölkerung verunsichern. Dazu zählt der bewaffnete Überfall auf eine Familie, bei dem fremde Männer mit Messern in die Wohnung eindrangen und eine Mutter sowie ihre beiden Söhne bedrohten. Ebenso wird nach dem Täter eines Sexualmordes an einer Frau gesucht, die nach ihrer Arbeit zu Fuß nach Hause gegangen war und dabei spurlos verschwand. Ein weiterer Fall betrifft das Verschwinden einer Mutter, die nach einem gemeinsamen Urlaub mit ihrem Sohn noch einen ruhigen Abend verbrachte, aber am nächsten Morgen nicht mehr aufzufinden war.

Die Polizei appelliert an alle Bürger mit Erinnerungen an Alexander Luchterhandt oder Informationen zu seinen Bewegungen im Mai 2005, sich zu melden. Besonders relevant sind Hinweise zur Wohnungssuchung, zu seinem Auto oder zu den Personen, die Zugang zu seinem Bargeld hatten. Auch die Suche nach einem Grundstück in Berlin-Zehlendorf,auf das ebenfalls ein Hinweis gegeben wurde, bleibt ein Teil der Ermittlungen. Die zuständigen Stellen bieten eine anonyme Möglichkeit zur Kontaktaufnahme an, um endlich Licht in das Dunkel zu bringen,das sich über mehr als zwei Jahrzehnte um den Schicksalsweg dieses Berliner Informanten legt. die Hoffnung ist groß, dass diese neue Aufmerksamkeit die Tür zu einer Lösung öffnet, die lange verschlossen blieb.