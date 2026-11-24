Ein Bericht über einen gewaltsamen Übergriff auf Bochumer Fans während des Spiels in St. Pauli sorgt für Verwirrung. Die Polizei Hamburg sowie beide Vereine haben bisher keine Kenntnis von einem solchen Vorfall, obwohl der Gästeblock während der Partie seinen Support einstellte. Die Umstände bleiben rätselhaft, da der Rückzug nicht durch harmlose Vorfälle erklärbar ist.

Beim Topspiel St. Pauli gegen Bochum soll es in Stadionnähe zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen sein. Das kaum etwas bekannt ist, muss nichts heißen. Eine Schlägerei auf dem Kiez an einem Samstagabend – und niemand hat etwas bemerkt?

Der Bericht über einen gewaltsamen Übergriff auf Ultras des VfL Bochum mit Verletzten während des Zweitliga-Topspiels zwischen den Gästen aus dem Ruhrgebiet und dem FC St. Pauli hatte für Wirbel gesorgt, gibt weiter Rätsel auf und bleibt merkwürdig. Nichts passiert? Frei erfunden?

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Natürlich war es aufgefallen, dass der Gästeblock des Millerntorstadions Mitte der zweiten Halbzeit seinen Support eingestellt hatte und der Grund dafür sicher nicht gewesen war, dass sich die eigene Mannschaft zu diesem Zeitpunkt beim Stande von 0:2 auf der Verliererstraße befand. Die Tatsache, dass sogar vor Spielende schon Utensilien und Zaunfahnen eingepackt wurden, deutete auf eine Ausnahmesituation hin.

Mit den beiden medizinischen Einsätzen auf den Tribünen, die es während der Partie nach einem Sturz und aufgrund des Einsatzes von Pyro-Technik gegeben hatte, war dieser ungewöhnlich demonstrative Rückzug jedenfalls nicht zu erklären. Die „WAZ“ hatte nach der Partie berichtet, dass der Grund für den Support-Stopp des VfL-Anhangs ein gewaltsamer Überfall auf Fans des VfL in Stadionnähe gewesen sein soll.

Nachdem die Polizei Hamburg am Sonntag gegenüber der MOPO erklärt hatte, dass ihr der erwähnte Zwischenfall bislang nicht bekannt sei, wurde die Anfrage am Montagmittag wiederholt.

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„Wir haben nach derzeitigem Sachstand keinerlei Kenntnis von einem solchen Vorfall“, erklärte ein Polizei-Sprecher der MOPO erneut. Die MOPO hakte auch beim FC St. Pauli und beim VfL Bochum nach – mit dem gleichen Ergebnis, dass bis dato immer noch keine Informationen darüber vorlägen. Der Vorfall scheint also, auch dort nicht bekannt oder gemeldet worden zu sein.

Das spricht dafür, dass es ein interner Konflikt zwischen Gruppierungen ist, die wenig bis gar kein Interesse haben, dass es größere Kreise zieht oder gar an die Öffentlichkeit gerät. Das ist auch wichtig für den Fakt, dass die Hamburger Polizei keine Informationen hat. Ultras wollen alles, nur keine Einbeziehung von Behörden und auch Medien. Es ist nur logisch, dass Beteiligte und auch Betroffene Vorfälle nicht melden, schon gar nicht der Polizei.

Und deutlich formuliert: wer in dieser Szene verdroschen wird, hängt das nicht an die große Glocke. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Detail. Noch am späten Abend des Spiels gab es eine Nachricht zu dem Vorfall auf „X“, die kurz darauf wieder gelöscht wurde. Bei den angegriffenen VfL-Fans handelte es sich laut „WAZ“ um sogenannte Stadionverbotler, also Anhänger, denen aufgrund von Vergehen der Zugang zu Stadion verwehrt ist, die aber trotzdem Auswärtsreisen mitmachen und sich in Stadionnähe aufhalten.

Diese spezielle Gruppe von Bochum-Fans soll dem Bericht zufolge „von einer größeren Gruppe aus dem Umfeld der Fanszene des FC St. Pauli in deutlicher Überzahl angegriffen worden sein.

“ Und: „Es soll zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, wobei es auch Verletzte gegeben haben soll. “Nach MOPO-Informationen soll an der Auseinandersetzung, bei der es sich nicht um eine verabredete Konfrontation gehandelt haben soll, eine mittlere zweistellige Personenzahl beteiligt gewesen sein. Die Bochum-Fans sollen von der Attacke überrascht worden sein. Ob dem Zusammenstoß ein anderer Vorfall oder Provokationen vorangegangen waren, ist bislang nicht bekannt.

Der berichtete Zusammenstoß ist auch deshalb überraschend, weil es zwar keine Freundschaft zwischen beiden Ultra-Szenen gibt, aber auch keine Rivalität, sondern eine bislang friedliche und als respektvoll geltende Co-Existenz. Bekannte Zwischenfälle in der jüngeren Vergangenheit: Fehlanzeige. Hamburg und St. Pauli gelten für Bochum-Fans nicht als heißes Pflaster, was auch daran liegt, dass sowohl die Ultras von St. Pauli als auch jene des VfL Verbindungen zur Ultraszene von Bayern München pflegen. Auch politisch gibt es keinen offensichtlichen Konflikt.

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Die Bochumer Ultras gelten im Ruhrpott als eher links. So zeigte die Kurve bei einem Heimspiel im Oktober ein Banner, mit dem der Bochumer Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann attackiert wird, der vorangegangenen Berichten zufolge in seiner Jugendzeit eine führende Figur in einem rechtsextremen Schalker Fanklub war und in einer TV-Doku aus dieser Zeit unter anderem den Hitlergruß zeigt und „Sieg Heil“ ruft. Bei einzelnen Fans oder Unter-Gruppen kann das mit der Haltung anders aussehen.

Derzeit spricht vieles gegen einen Konflikt zwischen den großen Ultra-Gruppen beider Klubs. Bei den Angreifern soll es sich nicht um Personen von Ultra Sankt Pauli handeln. So werden die Angreifer im „WAZ“-Bericht auch „dem Umfeld der Fanszene des FC St. Pauli“ zugeordnet und nicht der Fanszene an sich, was eine möglicherweise entscheidende Differenzierung ist, wobei unklar bleibt, was „Umfeld“ bedeutet. Waren die Angreifer den Bochumern Stadionverbotlern dennoch bekannt?

Viele offene Fragen. Festzuhalten bleibt, dass es weiterhin keine Bestätigung des Vorfalls von einer offiziellen Stelle, keine Anzeigen oder Zeugenaussagen gibt und möglicherweise auch nicht geben wird. Weil niemandem der Beteiligten daran gelegen wäre, die Sache an die große Glocke zu hängen und damit die Polizei auf den Plan zu rufen. Dritte scheinen nicht zu Schaden gekommen zu sein.

Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass es in den kommenden Tagen doch noch belastbarere Informationen oder weitere Hinweise gibt.

„War jetzt nicht Teil des Plans“: St. Pauli holt sich die Härte für DresdenOhne den Support-Stopp der Bochumer Fans im Stadion wäre wohl niemand auf die Sache gestoßen, die für Wirbel sorgte und mehr Fragen aufwirft, als es derzeit Antworten gibt. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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