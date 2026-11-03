Ungewöhnliche Bindung: Bulle Achille und Esel Patroclo in Äthiopien

Forscher der Universität Pisa dokumentieren eine stabile soziale Bindung zwischen einem Ochsen und einem Esel in Äthiopien. Die Studie in Current Biology zeigt partnerspezifisches Verhalten jenseits der Fortpflanzung.

Ein Forschungsteam der Universität Pisa hat ein bemerkenswertes soziales Phänomen bei Tieren dokumentiert, das über das in der Tierreich übliche gleichgeschlechtliche Sexualverhalten hinausgeht. Die Wissenschaftler konzentrieren sich auf die ungewöhnliche Beziehung zwischen dem Bulle Achille und dem männlichen Esel Patroclo, die trotz der Verfügbarkeit von Partnern der eigenen Art und des jeweils anderen Geschlechts eine spezifische Bindung eingingen. Die Ergebnisse dieser Beobachtungen wurden in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht und beschreiben eine seltene Form der Interaktion zwischen diesen beiden Arten.

Selektives Verhalten und soziale Präferenz

Das Team stieß während einer anderen Feldstudie zufällig auf die beiden Tiere und notierte erste Anomalien, als der Bulle Achille den Esel Patroclo besprang. Im weiteren Verlauf der Beobachtungen wurden insgesamt 51 solcher Interaktionen innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen gezählt. Die Forscher stellten fest, dass diese sexuellen Handlungen nicht isoliert stattfanden, sondern fest in eine sehr selektive und beständige soziale Beziehung zwischen Achille und Patroclo eingebettet waren. Die Tiere zeigten eine klare Präferenz füreinander, die über rein biologische Reproduktionsmechanismen hinauszugehen schien.

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Co-Autorin Elisabetta Palagi betonte die Besonderheit der Bindung, indem sie erklärte, dass die beiden Individuen wiederholt Nähe zueinander suchten. Neben dem wiederholten Aufsteigen zeigten sie eine Vielzahl freundschaftlicher Verhaltensweisen, darunter Lecken, Reiben und Anstupsen. Erstautor André da Cruz ergänzte diese Beobachtungen und wies darauf hin, dass diese Verhaltensweisen als klare Indikatoren für eine soziale Verbindung dienten, die als stabiles Merkmal der Beziehung zwischen den beiden Tieren identifiziert wurde.

Haltung unter unterschiedlichen Besitzern

Die Beobachtungen fanden im März 2026 auf einem Hochplateau in Äthiopien statt. Ein entscheidender Aspekt der Studie ist die Lebenssituation der Tiere: Achille und Patroclo gehörten zu dieser Zeit unterschiedlichen Besitzern. Sie lebten nicht in einer gemeinsamen Herde oder einem gemeinsamen Stall, sondern trafen sich ausschließlich während der Zeit, in der sie gemeinsam auf der Weide waren. Diese räumliche Trennung und die unterschiedlichen Besitzer unterstreichen die Tatsache, dass die Wahl des sozialen Partners und die damit verbundenen Interaktionen eine bewusste Präferenz der Tiere widerspiegelten und nicht einfach auf Zwangshaltung zurückzuführen waren.

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Funktion der Interaktionen jenseits der Fortpflanzung

Die Interpretation des Forschungsteams sieht diese ungewöhnlichen sexuellen Handlungen als integralen Bestandteil einer sozialen Beziehung. Die Beobachtungen bieten potenziell neue Hinweise für das Verständnis von Sexualverhalten als ein soziales Merkmal, das seine Funktion jenseits der reinen Rolle bei der Fortpflanzung hat. Dies stellt einen Paradigmenwechsel in der Betrachtung solcher Verhaltensweisen dar, da sie nicht ausschließlich unter reproduktiven Aspekten, sondern als Mittel zur Kommunikation und Beziehungspflege analysiert werden.

Die Forscher geben an, dass die genaue Funktion dieser Interaktionen noch nicht abschließend geklärt ist und weitere Forschung erforderlich ist, um die Frage nach der genauen Funktion zu beantworten. Möglicherweise dient das Verhalten dem Aufrechterhalten sozialer Bindungen und/oder dem Abbau von Spannungen innerhalb der Gruppe. Die Studie markiert damit einen wichtigen Schritt hin zu einem tieferen Verständnis komplexer sozialer Dynamiken in der Tierwelt, die über klassische ethologische Modelle hinausgehen.