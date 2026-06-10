Ungewöhnliche Symptome der Wechseljahre: Von trockenen Augen bis zu Ohrgeräuschen

Die Wechseljahre bringen oft unerwartete Beschwerden mit sich. Erfahren Sie, welche ungewöhnlichen Symptome auf hormonelle Veränderungen zurückgehen können und wie Sie sie erkennen.

Die Wechseljahre sind eine natürliche Phase im Leben jeder Frau, die oft mit bekannten Symptome n wie Hitzewallungen und Schlafstörungen in Verbindung gebracht wird. Doch der hormonelle Umbruch kann sich auf vielfältige und manchmal überraschende Weise bemerkbar machen, die weit über das hinausgehen, was allgemein bekannt ist.

Viele Frauen zwischen 40 und 55 Jahren leiden unter Beschwerden, die sie nicht automatisch mit den Wechseljahren in Verbindung bringen, wie trockene Augen, Ohrgeräusche oder ein Kribbeln auf der Haut. Die Frauenärztin und Hormonspezialistin Dr. Heidi Gößlinghoff erklärt, dass der sinkende Östrogenspiegel für diese ungewöhnlichen Symptome verantwortlich sein kann. Östrogenrezeptoren befinden sich in vielen Bereichen des Körpers, darunter Haut, Gehirn, Blutgefäße, Gelenke und sogar das Innenohr. Daher können die Auswirkungen des Hormonrückgangs sehr unterschiedlich ausfallen.

Viele Frauen suchen verzweifelt nach Antworten und gehen von Arzt zu Arzt, ohne dass jemand den Zusammenhang mit den Wechseljahren erkennt. Dr. Gößlinghoff betont, wie wichtig es ist, auch ungewöhnliche Beschwerden als mögliche Symptome der Wechseljahre zu erkennen, um eine angemessene Behandlung zu finden. Zu den ungewöhnlicheren Beschwerden zählen trockene Augen, verschwommenes Sehen, Juckreiz ohne sichtbaren Ausschlag oder ein Kribbeln in Armen, Beinen und auf der Kopfhaut. Auch empfindliches Zahnfleisch, brennende Zungen oder Veränderungen des Geschmackssinns können auftreten.

Die Hormonexpertin erklärt, dass der Rückgang der Hormone die Tränen- und Speichelproduktion sowie die Reizverarbeitung im Nervensystem beeinflusst. Manche Frauen bemerken zudem einen veränderten Körpergeruch oder fühlen sich dauerhaft erschöpft und abgeschlagen, obwohl medizinische Untersuchungen zunächst keine eindeutige Ursache zeigen. Auch der Geschmack kann sich verändern: Plötzlich schmeckt der Kaffee unangenehm bitter, das Lieblingsessen wirkt fade oder manche Speisen schmecken metallisch. Diese Veränderungen sind auf den Einfluss der Hormone auf den Geschmackssinn und die Speichelproduktion zurückzuführen.

Besonders wenig bekannt ist das sogenannte genitourinäre Syndrom, das durch Östrogenmangel bedingte Veränderungen im Intimbereich umfasst. Die Scheidenschleimhaut wird dünner und weniger elastisch, was Trockenheit, Brennen und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr verursachen kann. Auch Ohrgeräusche, Herzstolpern, innere Unruhe oder eine Frozen Shoulder, also eine schmerzhafte Schultersteife, treten in dieser Lebensphase häufiger auf. Dr. Gößlinghoff betont jedoch, dass solche Symptome nicht automatisch auf die Wechseljahre zurückgeführt werden sollten, da sie auch andere Ursachen haben können.

Viele Beschwerden sind zwar hormonell bedingt, sollten aber ärztlich abgeklärt werden, wenn sie neu auftreten, länger anhalten oder besonders stark ausgeprägt sind. Dies gilt insbesondere für Sehstörungen, Taubheitsgefühle, Herzbeschwerden oder andere ernste Symptome. Die Wechseljahre betreffen weit mehr als nur den Menstruationszyklus und können eine Vielzahl von körperlichen Veränderungen mit sich bringen. Es ist wichtig, dass Frauen offen mit ihren Ärztinnen und Ärzten über alle Symptome sprechen, auch wenn sie ungewöhnlich erscheinen.

Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung können die Lebensqualität erheblich verbessern. Dr. Gößlinghoff empfiehlt, bei ungewöhnlichen Veränderungen immer auch die Wechseljahre als mögliche Ursache in Betracht zu ziehen und gezielt nach Hilfe zu suchen. Hormonersatztherapien, pflanzliche Präparate oder Anpassungen des Lebensstils können oft Linderung verschaffen. Letztendlich ist es wichtig, dass Frauen sich nicht mit ihren Beschwerden allein fühlen und wissen, dass viele Symptome behandelbar sind.

Die Wechseljahre sind keine Krankheit, sondern eine natürliche Übergangsphase, die mit der richtigen Unterstützung gut gemeistert werden kann





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