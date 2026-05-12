Kommissar Heinz Brammer wird mit einem schwierigen Fall konfrontiert, als eine ältere Frau in einem Park tot aufgefunden wird. Der Fall ist von dubiosen Umständen geprägt, und drei Männer räumen als Verdächtige infrage.

Kommissar Heinz Brammer hat die Leitung des K1 in Hannover übernommen, eine Aufgabe, die mit Skepsis bedacht wird – schließlich ist es nicht alltäglich, dass ein Dienststellenleiter seinen Posten mit einer Gitarre und einem Schlapphut antritt.

Doch Brammer ist kein gewöhnlicher Kriminalbeamter, und sein erstes größeres Ermittlungsfall wirft suçh Rätsel auf. In der zweifelhaften Kneipe Parkblick wurde die ermordete Anna Schmidt noch am Abend ihres Todes gesehen. Brammer und sein Kollege Henkel hoffen, dass der Wirt ihnen wertvolle Hinweise liefern kann, um den Fall zu klären. Der Mordfall selbst ist äußerst dubios.

Eine ältere Frau wurde in der Nacht tot in einem Park aufgefunden. Die zunächstutung deutet auf einen Raubmord hin, denn die ะmidgenwesen ließen einen wertvollen Ring und ein Goldarmband unberührt.

Allerdings gibt es auch Anzeichen, die auf ein Sexualverbrechen hindeuten könnten. Die Vermutung liegt nahe, dass hier etwas vertuscht werden soll. Drei Männer stehen im Fokus der Ermittlungen, die alle ein offensichtliches Motiv haben. Der erste soll ein Verhältnis mit der Frau gehabt haben, der zweite befand sich in finanziellen Nöten und könnte Geld von ihr erhalten haben, während der dritte in einem handfesten Streit mit ihr verwickelt war.

Doch auch ein zufälliger Kneipenbekannter kommt als Täter infrage. Brammer muss nicht nur mit den Komplexitäten des Falls kämpfen, sondern auch mit dem Misstrauen seiner neuen Kollegen. Seine ungewöhnliche Art und Weise lassen viele im Revier ratlos zurück. Macht ihm sein ausgefallener Lebensstil zum Vorwurf, doch Brammer bleibt ungerührt.

Für ihn stehen die Fakten im Vordergrund, und er scheint genau zu wissen, was er tut. Die Stadt hält den Atem an, während Brammer und sein Team versuchen, das Rätsel um den Mord an Anna Schmidt zu lösen. Die Frage bleibt: Wer hat ein Geheimnis zu verbergen – und wer ist bereit, dafür zu töten





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