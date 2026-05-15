Ungewöhnliches Möbelstück mit skulpturaler Wirkung

Die Geschichte des Hockers beginnt im Jahr 2005, als das renommierte Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron und das Designunternehmen Vitra eine Zusammenarbeit für ein Möbelstück planten. Das Ergebnis war ein Hocker aus verleimtem Birkenholz, dessen weiße Lackierung an einigen Stellen durch Alterung vergilbt ist. Trotz einiger Gebrauchsspuren ist das Stück ein markantes Beispiel moderner Möbelkunst mit skulpturaler Wirkung.

Ein Highlight der heutigen Folge von "Bares für Rares" ist ein ungewöhnliches Möbelstück, das in Zusammenarbeit zwischen dem renommierten Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron und dem Design unternehmen Vitra entstand.

Das Möbelstück, ein Hocker aus verleimtem Birkenholz, stammt aus dem Jahr 2005 und zeigt eine skulpturale Wirkung durch seine weißen, altersbedingten Vergilbungen. Die Expertise bezifferte den Wert des Hockers auf 350 bis 450 Euro, wobei auch höhere Preise bekannt sind. Ein intensiver Bieterwettstreit im Händlerraum führte schließlich zu einem Verkaufspreis von 550 Euro





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