Ungewöhnliches Objekt: Der ehemalige Campingplatz Dyksterhus in Niedersachsen

Das Gelände ist verlassen, aber voller Möglichkeiten. Das 13.120 Quadratmeter große Areal direkt am Meer in Krummhörn, Ostfriesland, wird angeboten von der Deutschen Grundstücksauktionen AG in Berlin.

Wo andere Urlaub machen, wartet hinter dem Deich von Krummhörn ein ganzes Stück Nordsee-Land auf einen Neuanfang. In Niedersachsen kommt ein außergewöhnliches Objekt unter den Hammer: der ehemalige Camping platz Dyksterhus.

Zwar ist das Gelände verlassen. Und doch ist es voller Möglichkeiten – auf mehr als 13.000 Quadratmetern direkt am Meer. Krummhörn liegt in Ostfriesland im Landkreis Aurich. Weite Marschlandschaft, frische Nordseeluft und die Nähe zum Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer prägen die Region.

Das 13.120 Quadratmeter große Areal wird angeboten von der Deutschen Grundstücksauktionen AG in Berlin. Das Startgebot für das als Wilhelm Leitner, Sachbearbeiter der Leipziger Niederlassung des Auktionshauses, sagt zu BILD: „Das Ungewöhnliche an dem Objekt ist die direkte Deichlage. So etwas ist nicht so häufig auf dem Markt.

“ Genau diese Lage mache das Grundstück mit Teich so besonders. Auf dem Gelände steht ein ehemaliges Bauernhaus aus dem Jahr 1959. Darin befinden sich sechs Ferien-Apartments. Dazu kommen eine frühere Betreiberwohnung sowie mehrere Nebengebäude.

Insgesamt umfasst die Wohnfläche rund 400 Quadratmeter. Der Campingplatz, der sich 16 Kilometer von Emden entfernt befindet, war bis etwa 2024 in Betrieb. Danach wurde das Gelände verkauft. Der neue Besitzer wollte den Campingplatz weiterbetreiben, entschied sich jedoch für die Für das Areal existiert eine Planung zur Neugestaltung mit rund 85 Stellplätzen.

Die Idee knüpft an die frühere Nutzung an und setzt weiter auf Camping in direkter Nordsee-Lage. Allerdings befindet sich das gesamte Objekt in einem sanierungs- und modernisierungsbedürftigen Zustand. Die Auktion findet am 25. Juni 2026 ab 12 Uhr im Moa Berlin Hotel statt. Außergewöhnliche Objekte sind gefragt. Erst am vergangenen Donnerstag wurde di





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