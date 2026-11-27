Diese neue ARD-Serie verspricht Spannung und hohen Grusel-Faktor. Damit geht der öffentlich-rechtliche Sender einen ungewöhnlichen Schritt.

Ungewohnt harte Kost in der ARD: Heute startet eine schaurige Thriller-Serie mit einem der größten deutschen Stars Ungewohnt harte Kost in der ARD: Heute startet eine schaurige Thriller-Serie mit einem der größten deutschen Stars Die ARD setzt mit ihrer neuen Serie"Ritus" auf gleich drei Elemente, die zum Schaudern einladen: Mystery, Thriller und Horror.

Dabei besticht der prominente Cast. Die Figuren sind mit rätselhaften und unerklärlichen Gegebenheiten konfrontiert. Zu später Stunde feiert die ARD-Serie"Ritus" in der ARD ihre Free-TV-Premiere, noch am gleichen Tag erscheint sie auch in der Mediathek. Am 27.

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November werden ab 23.55 Uhr die ersten drei Folgen ausgestrahlt, welche jeweils 45 Minuten gehen. Direkt zu Beginn wird es düster, denn die Leiche einer Teenagerin taucht in einem See auf. , der seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern zählt. Aber auch"How to Sell Drugs Online "-Star Maximilian Mundt ist Teil dieser dunklen Geschichte.