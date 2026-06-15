Ungleiche Verteilung im Tennis: Stars verdienen Millionen, während Nachwuchstalente um ihre Existenz kämpfen

Tennis gilt als lukrativer Einzelsport, doch die Preisgelder sind stark ungleich verteilt. Während Topstars wie Djokovic und Sabalenka Millionen verdienen, kämpfen viele Profis am unteren Ende der Weltrangliste um ihre wirtschaftliche Existenz. Bei den French Open 2024 erhielt der Sieger 2,8 Millionen Euro, aber nur etwa 15 Prozent des Gesamtumsatzes fließen an die Spieler. Nachwuchstalente wie Max Schönhaus verdienen kaum Preisgeld und sind auf Familien oder Verbandshilfe angewiesen. Gleichzeitig gibt es seltene Erfolgsgeschichten von Qualifikantinnen wie Maja Chwalinska, die mit 1,4 Millionen Euro Preisgeld belohnt wurden. Die Debatte um faire Verteilung der Einnahmen bleibt akut.

Tennis ist der lukrativste Einzelsport der Welt, doch die Verteilung der Preisgeld er ist stark ungleich. Während die Topstars wie Novak Djokovic oder Aryna Sabalenka Millionen verdienen, kämpfen viele Profis am unteren Ende der Weltrangliste um ihre wirtschaftliche Existenz.

Bei den French Open 2024 erhielt der Sieger 2,8 Millionen Euro, eine Steigerung von 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch dieser Betrag ist nur die Spitze des Eisbergs: Der französische Verband FFT schüttete insgesamt 61,7 Millionen Euro aus, verglichen mit zehn Millionen Euro im Jahr 2000. Trotz dieser Entwicklung fordern Spieler wie Sabalenka mehr Geld, da nur etwa 15 Prozent des Gesamtumsatzes an die Spieler ausgeschüttet werden.

Es gab sogar Androhungen von Boykotten und einen Mini-Medienboykott mit 15-minütigen Interviews, um auf den geringen Anteil hinzuweisen. Während Alexander Zverev und Jannik Sinner jeweils rund 65 Millionen Dollar an Preisgeldern verdienten, bleibt für Nachwuchsspieler die Situation schwierig. Veronika Rücker vom Deutschen Tennis Bund erklärte, dass junge Talente jährlich 100.000 bis 120.000 Euro benötigen, wobei der Verband maximal ein Drittel übernehmen kann. Die Familien müssen den Großteil tragen oder auf eigene Kosten reduzieren.

Max Schönhaus, 18-jähriges deutsches Talent auf Weltranglistenplatz 332, verdiente bisher nur 78.213 US-Dollar. Der Weg in die Top 100 ist lang: Direkte Teilnahme an Grand-Slam-Turnieren ist nur für die besten 100 möglich, Rang 100 bis 250 hofft auf die Qualifikation, und dahinter bleibt bestenfalls eine Wildcard. Dennoch gibt es Erfolgsgeschichten wie Emma Raducanu oder Maja Chwalinska, die als Qualifikantinnen bei den US Open bzw. French Open überraschten und hohe Preisgelder gewannen.

Chwalinska stand kurz vor finanziellen Engpässen, als unerwartet Hotelkosten für die zweite Woche anfielen. Die Debatte zeigt: Tennis ist für viele ein Zuschussgeschäft, bei dem nur wenige Superstars profitieren, während die Masse der Profis ums Überleben kämpft





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