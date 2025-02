Unheiligs Comeback: Aus dem Krankenhaus zurück auf die Bühne

Nach neun Jahren Pause kehrt die erfolgreiche deutsche Band Unheilig zurück. Der Sänger Der Graf erzählt in einem Interview, warum er sich für dieses Comeback entschieden hat.

Die Band Unheilig hat vor kurzem ihr großes Comeback nach ganzen neun Jahren verkündet! Die Freude der Fans war natürlich riesig – doch wie gelang es der Gruppe eigentlich, schon heute einen solchen Kultstatus zu erreichen? Gegründet wurde Unheilig bereits im Jahr 1999. Die Musik er rund um den Frontmann Der Graf veröffentlichten Anfang der 2000er ihre Alben 'Phosphor' und 'Frohes Fest'.

Mit ihrem Album 'Puppenspiel' von 2008 gelang es den Künstlern, mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichnet zu werden. 2010 erreichte ihr Album 'Große Freiheit' sogar Platin sowie den ersten Platz in den deutschen Album-Charts. Die beeindruckende Erfolgsgeschichte von Unheilig setzte sich eine geraume Zeit fort. Zwischen den Jahren 2011 und 2013 gewann die Band insgesamt viermal den renommierten Musikpreis Echo sowie einen Comet und eine Goldene Kamera. 2014 nahmen die Musiker am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil und belegten den zweiten Platz. Der Graf verkündete Ende 2014 schließlich das bevorstehende Aus der Gruppe. Die Entscheidung für den Rückzug begründete der Frontmann damals mit seiner Familie – diese musste bis dahin immer zurückstecken. Über die Gründe für seine nun angekündigte Rückkehr hat sich Der Graf inzwischen auch ausführlich geäußert. Der Sänger erklärte in einem Interview mit Bild, dass er die Entscheidung zum Comeback in einer schwierigen Phase seines Lebens getroffen habe. Während eines Krankenhausaufenthalts in der Notaufnahme habe er einen Moment gehabt, in dem ihm bewusst wurde, wie sehr ihm die Musik und die Auftritte fehlen. 'Da habe ich entschieden: Wenn ich hier gesund rauskomme, werde ich wieder auf die Bühne gehen', schilderte Der Graf





