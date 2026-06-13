Ein Film, der uns nachdenklich und innerlich friedlich stimmt. Die Geschichte von Roy und Jillian, zwei Personen, die durch eine unerklärliche Erfahrung aus der Bahn geworfen werden, ist eine Allegorie für die amerikanische Gesellschaft nach dem Vietnamkrieg.

Oliver Kube ist ein großer Fan von futuristischen Welten. Neben seiner Liebe zu "Star Trek" ist er auch von "Alien", "Solaris", "Ex Machina", "Children Of Men", "District 9", "Arrival", "Interstellar", "Sunshine" und "Dune" fasziniert.

Ein Film, der ihn besonders anspricht, ist "Unheimliche Begegnung der dritten Art" von Steven Spielberg. Diese Geschichte ist seit ihrer Veröffentlichung 1978 immer noch sehr berührend und regt zum Nachdenken an. Es gibt keine Superstars im Cast, was der Konzentration auf die Geschichte durchaus entgegenkommt. Doch es gibt bekannte Schauspieler wie Richard Dreyfuss und François Truffaut.

Der Film handelt von Roy, einem Elektriker, der eines Abends von merkwürdigen Erscheinungen am Himmel überrascht wird. Er ist nicht der Einzige, dem dies widerfährt. Jillian, eine andere Person, verschwindet plötzlich. Roy und Jillian werden durch diese Erfahrung so sehr aus der Bahn geworfen, dass sie nur noch das dahinterliegende Geheimnis ergründen wollen.

Ufologen wie Claude machen unerklärliche Entdeckungen und führen alle Fäden zusammen zu einem Gebiet in der Sonora-Wüste in Mexiko. Steven Spielberg ist bekannt für seine großen Emotionen in seinen Filmen.

"Unheimliche Begegnung der dritten Art" ist ein Film, der uns nachdenklich und innerlich friedlich stimmt. Der Soundtrack von John Williams ist perfekt und unterstützt die Geschichte. Die Endszene des Films hat etwas Kathartisches, Reinigendes und Beruhigendes an sich. Das nicht nur für die Figuren, sondern auch für das Publikum, auf das es wie eine Art religiöse Erfahrung wirken mag.

Spielbergs Inspiration für das Drehbuch geht in seine Kindheit zurück. Er hatte zusammen mit seinem Vater einen Meteoritenschauer am Himmel beobachtet, der seine Fantasie über viele Jahre beflügeln sollte. Dieses Erlebnis beeinflusste ihn immer wieder, als er ein paar Jahre später damit begann, erste Filme mit einer Super-8-Kamera zu drehen. Einige Szenen aus "Firelight" wurden für "Unheimliche Begegnung der dritten Art" von ihm nahezu originalgetreu neu inszeniert.

Was erleben wir hier? Eine der ikonischen Einstellungen aus "Unheimliche Begegnung der dritten Art". Nach Ansicht diverser Kritiker war es Spielbergs Intention, die Kinogänger und mit ihnen die amerikanische Gesellschaft dazu aufzufordern, sich nach dem für die Nation noch immer traumatischen Vietnamkrieg wieder zu öffnen und miteinander zu kommunizieren. Laut mehreren Quellen soll ein Teil der Finanzierung des Films direkt von der Regierung des zu diesem Zeitpunkt gerade frisch ins Weiße Haus eingezogenen Präsidenten geflossen sein.

Der damalige US-Präsident war sich sicher, einige Jahre zuvor in seinem Heimatstaat Georgia selbst ein UFO gesehen zu haben





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