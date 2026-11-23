Unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg ist jetzt streambar. Erfahren Sie alles zur Story mit Richard Dreyfuss und François Truffaut, dem Score von John Williams und historischen Fakten.

Der Filmklassiker " Unheimliche Begegnung der dritten Art" von Steven Spielberg ist aktuell wieder für ein geringes Entgelt als Video-on-Demand verfügbar. Zuschauer können nicht nur das Standardformat, sondern auch den Director's Cut streamen, der um einige Minuten erweitert wurde.

Neben der digitalen Ausstrahlung bleibt das Werk auch physisch als Blu-ray oder DVD bei gängigen Händlern wie Amazon erhältlich.

Handlung mit Richard Dreyfuss und François Truffaut

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Die Handlung beginnt mit dem Elektriker Roy, dargestellt von Richard Dreyfuss, der spät abends von merkwürdigen himmlischen Erscheinungen überrascht wird. Er ist nicht der Einzige, der diesen Vorfall erlebt, da auch Jillian zu den Auserwählten zählt, die kurz darauf plötzlich verschwindet. Diese Erlebnisse werfen beide so sehr aus der Bahn, dass sie das dahinterliegende Geheimnis zur obersten Priorität ihres Lebens erheben.

Gleichzeitig machen Ufologen wie der französische Wissenschaftler Claude, verkörpert von François Truffaut, immer wieder unerklärliche Entdeckungen. Seit Jahren tauchen als verschollen geltende Schiffe oder Flugzeuge plötzlich ohne jede Erklärung an unerwarteten Orten auf. Sämtliche Nachforschungen und Spuren deuten schließlich auf ein kaum besiedeltes Gebiet im Norden Mexikos hin, die Sonora-Wüste, wo sich alle Fäden zusammenzulaufen scheinen.

John Williams Soundtrack und emotionale Wirkung

Echte Superstars fehlen im Cast zwar, was die Konzentration auf die eigentliche Story durchaus fördert, doch bekannte Akteure sind dennoch präsent. Besonderen Wert legt Steven Spielberg auf große Emotionen, die durch den genialen Score von John Williams perfekt unterstützt werden. Der Soundtrack trägt maßgeblich dazu bei, dass der Film auch Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung berührt und zum Nachdenken anregt.

Das Finale des Werkes wirkt aufgrund der musikalischen Untermalung etwas Kathartisches, Reinigendes und Beruhigendes. Diese Wirkung ist nicht nur für die Figuren im Film bestimmt, sondern trifft genau auch das Publikum. Für den einen oder die andere Zuschauerin kann die Erfahrung dabei fast wie eine Art religiöse Eindrücke wirken.

Kindheitserlebnisse und politische Hintergründe

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Spielbergs Inspiration für das allegorische, symbolträchtige und puzzleartig aufgebaute Drehbuch geht direkt auf seine eigene Kindheit zurück. Damals beobachtete er zusammen mit seinem Vater einen Meteoritenschauer, der seine Fantasie über viele Jahre beflügelte. Dieses Erlebnis wirkte immer wieder auf ihn ein, als er einige Jahre später begann, erste Filme mit einer Super-8-Kamera zu drehen.

Einige Szenen aus "Firelight", einem Low-Budget-Sci-Fi-Abenteuer, das er im Alter von 18 Jahren realisierte, wurden für "Unheimliche Begegnung der dritten Art" nahezu originalgetreu neu inszeniert. Nach Ansicht diverser Kritiker war die Intention, die Kinogänger und damit die amerikanische Gesellschaft dazu aufzufordern, sich nach dem traumatischen Vietnamkrieg wieder zu öffnen und zu kommunizieren.

Laut mehreren Quellen soll ein Teil der Finanzierung des Films direkt von der Regierung des zu diesem Zeitpunkt gerade frisch ins Weiße Haus eingezogenen US-Präsidenten geflossen sein. Dieser war sich sicher, einige Jahre zuvor in seinem Heimatstaat Georgia selbst ein UFO gesehen zu haben, was die politische Dimension des Werkes unterstreicht.

Streaming-Verfügbarkeit und technische Details

Die Verfügbarkeit des Titels als Video-on-Demand bietet eine bequeme Alternative zur physischen Medienausleihe. Interessenten sollten beachten, dass es sich bei den Links zu Angeboten oft um Affiliate-Links handelt. Bei einem Kauf über diese Links oder dem Abschluss eines Streaming-Abos erhalten Plattformen eine Provision, ohne dass sich der Preis für den Konsumenten ändert.

Für Fans, die das Werk wiederholt im Heimkino genießen möchten, bleibt die Blu-ray oder DVD eine solide Option. Der FSK-12-Titel ist bei Anbietern wie Amazon und anderen großen Medienhändlern weiterhin im Sortiment. Die digitale Ausstrahlung ermöglicht es einem neuen Publikum, die zeitlose Meisterleistung von Steven Spielberg in hoher Qualität zu entdecken.