Weniger Studienplätze, gestrichene Angebote und Sorgen ums Studium: Warum Tausende gegen die Kürzungen protestieren.

Rund 4000 Menschen protestieren gegen den Sparkurs an Hamburgs Hochschulen. Studierende erzählen, was die Kürzungen für sie bedeuten.

„Wie sollen wir so unseren Bildungsauftrag erfüllen? “, ruft ein Redner. Er ist wütend – und damit nicht allein. Tausenden Studierenden und Lehrkräften geht es ähnlich.

Advertisement

Advertisement

Rund 4000 Menschen von mehreren Hamburger Hochschulen gingen in der Innenstadt in einem Sternmarsch auf die Straße. Der MOPO haben Studierende geschildert, warum sie so aufgebracht sind.