Unicef-Bericht: Fast die Hälfte aller Kinder weltweit mehrfach Klimagefahren ausgesetzt

Ein neuer Unicef-Bericht warnt: Rund 1,1 Milliarden Kinder sind gleichzeitig mindestens drei Klimagefahren ausgesetzt, wobei Dürren, extreme Hitze und Hitzewellen am häufigsten kombiniert auftreten. Kinder leiden aufgrund ihrer körperlichen Besonderheiten stärker unter den Folgen des Klimawandels. Ein Klimarisiko-Atlas soll Entscheidungsträgern helfen, gezielter zu investieren. Besonders betroffen sind Regionen wie die Sahelzone und Südostasien, aber auch in Deutschland sind viele Kindern bereits von Hitzewellen und Dürren betroffen.

Laut einem Unicef-Bericht sind fast die Hälfte aller Kinder weltweit - etwa 1,1 Milliarden - gleichzeitig mindestens drei Klimagefahren ausgesetzt. Dabei treten Dürren , extreme Hitze über 35 Grad und Hitzewellen am häufigsten gemeinsam auf.

Der vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen veröffentlichte Kinder-Klimarisiken-Bericht 2026 zeigt, dass nahezu jedes Kind auf der Welt mindestens einer Klimagefahr ausgesetzt ist. Kinder leiden stärker unter den Folgen des Klimawandels als Erwachsene, da sie körperlich empfindlicher sind, sich schneller erhitzen, weniger effizient schwitzen, doppelt so schnell atmen und dadurch mehr Schadstoffe inhalieren.

Zudem benötigen sie mehr Nahrung und Wasser pro Kilogramm Körpergewicht und haben geringere Überlebenschancen bei extremen Wetterereignissen. Der Bericht untersucht die Verwundbarkeit von Kindern gegenüber acht Klimagefahren: Dürren, extreme Hitze, Brände, Hitzewellen, Küstenüberschwemmungen, Flussüberschwemmungen, Sand- und Staubstürme sowie Tropenstürme. Ein Klimarisiko-Atlas mit hochauflösenden Daten veranschaulicht, wo welche Risiken wie intensiv auftreten, um Regierungen und Entscheidungsträgern bei der Planung und Investition in Versorgungsstrukturen zu helfen. In vielen Regionen überlappen sich mehrere Klimarisiken und verstärken sich gegenseitig.

Fast 300 Millionen Kinder leben in Gebieten, die von Dürren, extremer Hitze und Hitzewellen betroffen sind. Die zweithäufigste Kombination aus Dürren, extremer Hitze und tropischen Stürmen betrifft über 115 Millionen Kinder. Besonders stark betroffen sind die Sahel-Region in Afrika, wo mehr als vier Millionen Kindern gleichzeitig Hitzewellen, extreme Hitze und Sand- und Staubstürme drohen, sowie asiatische Länder wie Bangladesch, Myanmar und Pakistan.

In Deutschland haben Kinder zwar eine im globalen Vergleich sehr gute Grundversorgung in Bereichen wie Gesundheit, Wasserversorgung und soziale Absicherung, dennoch sind nach Unicef-Erkenntnissen 97,5 Prozent der Kinder mindestens einer Klimaauswirkung und 66,5 Prozent mindestens zwei gleichzeitig ausgesetzt. Hitzewellen und Dürren sind die dominierenden Ereignisse und betreffen 8,3 Millionen Kinder in Deutschland. Die Verantwortlichen von Unicef betonen, dass Kinder und Jugendliche am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, aber ihre Generation und die folgenden besonders hart treffen.

Deutschland müsse deshalb sowohl beim Klimaschutz als auch bei der Unterstützung besonders betroffener Länder seinen Beitrag leisten





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