Nachdem alle Behörden der Commerzbank-Übernahme zugestimmt haben, drücken die künftigen Eigentümer aus Italien aufs Tempo. Den Aufsichtsrat soll Unicredit-Chef Orcel führen, den bisherigen Vorständen wird das Vertrauen entzogen.

Die italienische Großbank Unicredit will bei der Commerzbank so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Er soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden, die schon in wenigen Wochen stattfinden könnte.

Dabei solle auch Commerzbank-Vorständen das Vertrauen entzogen werden, hieß es am Donnerstag vonseiten des Frankfurter Dax-Konzerns. An der Börse wurden die Neuigkeiten unterschiedlich aufgenommen: Während die Commerzbank-Aktie bis zum späten Vormittag rund zweieinhalb Prozent verlor, gewann die Unicredit-Aktie in Mailand gut ein Prozent. Zuvor hatte Unicredit mitgeteilt, dass die polnische Finanzaufsicht als letzte Behörde der Übernahme zugestimmt habe.

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Die Genehmigung war erforderlich, weil die Commerzbank auch an polnischen Instituten beteiligt ist, darunter die mBank, die zu den größten Banken des Landes gehört. Mit der außerordentlichen Hauptversammlung will Unicredit-Chef Orcel eigene Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat entsenden und das Ruder übernehmen. Mit deren Stimmen könnte er die Unternehmensspitze um Chefin Bettina Orlopp austauschen. Dem Vernehmen nach soll das Aktionärstreffen Anfang Januar stattfinden.