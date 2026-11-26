Unicredit Commerzbank Aufsichtsrat Die Kandidatenliste stärkt Orcels Einfluss und wirft dabei Fragen zur Unabhängigkeit auf.

Unicredit baut ihren Einfluss auf die Commerzbank im Aufsichtsrat massiv aus. Mehrfachrollen von Kandidaten bei der HVB nähren Zweifel an der Unabhängigkeit des Gremiums. Will den Commerzbank-Verwaltungsrat vor allem mit Unicredit-Managern besetzen: Unicredit-CEO Andrea Orcel, hier bei einer Veranstaltung an der Mailänder Universität Bocconi im November.

Will den Commerzbank-Verwaltungsrat vor allem mit Unicredit-Managern besetzen: Unicredit-CEO Andrea Orcel, hier bei einer Veranstaltung an der Mailänder Universität Bocconi im November. Unicredit kann künftig bei der Commerzbank durchregieren – mit weniger als 50% des Kapitals. Auf der von der HVB-Mutter vorgelegten Kandidatenliste für den neuen Aufsichtsrat bei dem deutschen Institut sind sechs der zehn Kandidaten der Arbeitgeberseite Unicredit-Spitzenmanager, allen voran Orcel, der Chairman werden soll.

Advertisement

Advertisement

Unter den vier verbleibenden gilt eine weitere, die Schweizer Juristin Nadine Farida Faruque, als Orcel-nah. Unabhängige Kandidaten gibt es praktisch nicht. Es gibt zwei deutsche Kandidaten für das Aufsichtsgremium. Finanzminister Lars Klingbeil hatte trotz der Bundesbeteiligung von 13,3% kürzlich darauf verzichtet, wie bisher zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden.