Unicredit-Übernahme der Commerzbank genehmigt: Jobabbau und Standortfrage

Die EU genehmigt die Übernahme der Commerzbank durch Unicredit. Chef Orcel kündigt 7000 Stellenstreichungen an, während Finanzminister Klingbeil den Frankfurter Sitz fordert.

Die Europäische Kommission hat der geplanten Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit offiziell grünes Licht gegeben. Mit dieser Entscheidung haben die Wettbewerbshüter in Brüssel keine kartellrechtlichen Bedenken gegen den Zusammenschluss der beiden Institute ausgemacht. Diese Zustimmung markiert den Wegfall einer der letzten großen regulatorischen Hürden auf dem Weg zur Integration. Damit ist das Vorhaben auf der europäischen Ebene rechtlich abgesichert und kann in die operative Umsetzungsphase eintreten.

Strategischer Plan für Milliarden-Einsparungen

Der Unicredit-Chef Andrea Orcel verfolgt mit der Übernahme ein ambitioniertes Restrukturierungsmodell, das auf der Zusammenlegung der Commerzbank mit der deutschen Hypovereinsbank basiert. Ziel dieses strategischen Schrittes ist es, durch Synergieeffekte Milliardenbeträge an Betriebskosten einzusparen. Der italienische Finanzvorstand plant dabei einen massiven Abbau von rund 7000 Arbeitsplätzen im gesamten Verbund.

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Neben der Personalabbau wird auch das internationale Vertriebsnetz deutlich verkleinert. Orcel begründet diese Maßnahmen mit der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Bank zu stärken und die Effizienz zu steigern. Die Hypovereinsbank soll dabei als zentrale Säule für das deutsche Geschäft innerhalb der neuen Unicredit-Struktur fungieren.

Politische Widerstände und Standortdebatte

Die deutsche Bundesregierung hat ihren Widerstand gegen einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen bei der Commerzbank deutlich signalisiert. Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD setzt sich aktiv dafür ein, einen Job-Kahlschlag auf dem deutschen Markt so weit wie möglich zu verhindern. Seine Forderungen konzentrieren sich dabei auf zwei zentrale Aspekte, die für die deutsche Wirtschaft von hoher Bedeutung sind.

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Finanzminister Klingbeil fordert eindeutig, dass die Commerzbank ihren Hauptsitz weiterhin in Frankfurt am Main behält. Parallel dazu soll die Bank auch nach der Übernahme weiterhin eine aktive Rolle bei der Kreditversorgung des deutschen Mittelstands einnehmen. Diese politischen Signale sollen sicherstellen, dass die Bank ihren Auftrag zur Unterstützung der Realwirtschaft nicht vernachlässigt.

Regulatorischer Stand und Zeitplan

Seit gut zwei Jahren arbeitet Unicredit bereits intensiv an der Realisierung der Übernahme. Mittlerweile haben sich die italienischen Aktionäre Zugriff auf knapp 50 Prozent der Commerzbank-Aktien gesichert. Auch die Europäische Zentralbank hatte den Plänen bereits ihre Zustimmung erteilt. Damit bleibt aktuell nur noch eine letzte Genehmigung aus Polen als offene Baustelle im Genehmigungsprozess bestehen.

Unicredit-Chef Andrea Orcel rechnet damit, dass bis Ende November alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen werden. Sobald diese Hürden genommen sind, soll der Übergang in die neue Struktur eingeleitet werden. Orcel plant, Anfang 2027 den Aufsichtsrat der Commerzbank neu zu besetzen. Damit einhergehend könnte auch die aktuelle Bankvorstands-Chefin Bettina Orlopp ihren Posten verlieren.

Operative Auswirkungen auf Kunden

Für die bestehenden Kunden ändert sich erst einmal nichts an der gewohnten Situation. Girokonten, Bankkarten und die Nutzung der Onlinebanking-Plattformen funktionieren weiterhin wie gewohnt. Auch nach einer formalen Übernahme dürfte der Bankbetrieb zunächst normal und ohne Unterbrechungen weiterlaufen.

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Langfristig gesehen könnten jedoch Filialen geschlossen werden, um die oben genannten Effizienzgewinne zu realisieren. Konkrete Pläne für solche Schließungen gibt es bislang noch nicht. Tausende Mitarbeiter könnten jedoch bittere Folgen für ihre Beschäftigungssituation erleben, da die Personalabbau-Pläne bereits feststehen.