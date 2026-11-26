Andrea Orcel löst Jens Weidmann als Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank ab, während neun von zehn Kapitalvertretern aus dem Aufsichtsrat ausscheiden und die Übernahme nach polnischer Genehmigung besiegelt ist.

Die italienische Großbank regiert bei der Commerzbank durch. Neun von zehn Kapitalvertretern im Aufsichtsrat sollen im Januar gehen, Andrea Orcel selbst löst Jens Weidmann an der Spitze ab.

Damit kontrolliert der Unicredit-Chef künftig Commerzbank und HVB zugleich. Vorstände sollen noch vor der außerordentlichen Hauptversammlung Aufhebungsverträge unterschreiben. Unicredit übernimmt die Macht bei der Commerzbank. Unicredit-Vorstandschef Andrea Orcel will nach einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang 2027 selbst den Vorsitz im Commerzbank-Aufsichtsrat ausfüllen und damit den ehemaligen Bundesbank-Chef Jens Weidmann ablösen, wie die Commerzbank am Donnerstag mitteilte.

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Zudem droht Unicredit laut Commerzbank mit Vertrauensentzug gegenüber einer „aktuell nicht weiter spezifizierten Anzahl“ von Commerzbank-Vorständen, die nicht bis zur Hauptversammlung Aufhebungsvereinbarungen unterzeichnet haben. Welche Vorstände Orcel rauswerfen will, blieb zunächst unklar. Als sicher gilt, dass Orcel Bankchefin Bettina Orlopp austauschen will, die sich lange gegen die Übernahme gewehrt hatte. Die Kontrollübernahme der zweitgrößten privaten deutschen Bank durch Unicredit ist nach der letzten noch ausstehenden Freigabe durch die polnische Bankenaufsicht besiegelt.