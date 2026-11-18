Die Bundesregierung und UniCredit haben die Rahmenbedingungen für die Übernahme der Commerzbank finalized. Details zu Standort, Arbeitsplätzen und Aufsichtsrat.

Ein historischer Wendepunkt im jahrzehntelangen Wettbewerb um die deutsche Kreditwirtschaft ist erreicht: Die Bundesregierung und die italienische Großbank UniCredit haben sich nach monatelangen Verhandlungen auf die grundlegenden Bedingungen für die Übernahme der Commerzbank geeinigt. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil bestätigte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass beide Seiten eine gemeinsame Basis gefunden haben, die die Zukunft der zweitgrößten deutschen Bank sichert.

Feste Zusagen zum deutschen Standort und Mittelstand

Der Kern der Einigung liegt in der langfristigen Absicherung nationaler wirtschaftlicher Interessen. UniCredit-Chef Andrea Orcel hat der deutschen Regierung deutlich zugesichert, dass die Commerzbank auch nach der Übernahme weiterhin als eigenständige Aktiengesellschaft an der Börse notieren wird. Dies war eine zentrale Forderung Berlins, um eine vollständige Integration in den italienischen Konzernverbund zu vermeiden und die Unabhängigkeit der Marke zu wahren.

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Neben der Börsennotierung verpflichtet sich der italienische Investor ausdrücklich dazu, das traditionell wichtige Geschäft mit dem deutschen Mittelstand weiter auszubauen. Die Commerzbank soll ihre Rolle als wichtiger Finanzpartner für den deutschen Handwerk- und Industrie-Mittelstand stärken und nicht aufgeben, wie es bei früheren Übernahmediskussionen befürchtet worden war.

Sozialstandards und Mitarbeiterrechte unter UniCredit

Besondere Aufmerksamkeit widmete die Bundesregierung in den Gesprächen auch den sozialen Auswirkungen auf die Belegschaft. Minister Klingbeil betonte, dass UniCredit klare Zusagen zu den Rechten der Mitarbeiter gemacht habe. Die italienische Bankengruppe hat sich dazu verpflichtet, die bestehenden Arbeitnehmerrechte in Deutschland zu respektieren und den Standort Deutschland als festen operativen Kern zu erhalten.

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Diese sozialen Garantien waren entscheidend dafür, dass die Bundesregierung ihre strenge Haltung gegenüber der Übernahme aufgab. Die Regierung hatte zuvor immer wieder betont, dass die Interessen der Beschäftigten und der deutschen Finanzinfrastruktur Vorrang vor reinen Profitinteressen haben müssen. Die erhaltenen Zusagen sollen diese Interessen nun rechtlich und strategisch absichern.

Neue Struktur im Aufsichtsrat der Commerzbank

Eine weitere wichtige Säule der Einigung betrifft die zukünftige Unternehmensführung und Kontrolle der Commerzbank. Es wurde ein Konsens über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats erzielt, dem das wichtigste Kontrollgremium der Bank angehört. UniCredit verpflichtet sich, zwei unabhängige Mitglieder in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.

Diese beiden neuen Aufsichtsratsmitglieder müssen über tiefgreifende Kenntnisse des deutschen Bankenmarktes und spezifische Expertise im Umgang mit der Commerzbank verfügen. Ziel dieser Maßnahme ist es, sicherzustellen, dass strategische Entscheidungen nicht allein von außen getroffen werden, sondern dass lokale Marktkenner eine gewichtige Stimme im Kontrollgremium haben.

Politische Wende und nächste Schritte für die merger-Debatte

Damit zeichnet sich eine definitive Lösung im langjährigen Streit um die Zukunft der Commerzbank ab. Die Bundesregierung stellt sich einer Übernahme durch UniCredit nicht mehr grundsätzlich entgegen, sofern die vereinbarten Auflagen strikt eingehalten werden. Dies markiert eine klare Kurskorrektur im Vergleich zu den Positionen, die in den vorangegangenen Monaten diskutiert wurden.

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Für die Bundesregierung war stets entscheidend, abzuwägen, was eine ausländische Übernahme für die deutsche Finanzsicherheit bedeutet. Die nun vorliegenden Vereinbarungen mit Andrea Orcel und seinem Team sollen diese Bedenken ausräumen. Die nächsten Schritte werden nun die technische Ausarbeitung der Vertragsdetails und die formale Genehmigung durch die entsprechenden Aufsichtsbehörden sein, doch die politische Hürde ist überwunden.