UniCredit verschärft Übernahmekampf um die Commerzbank: Machtkampf um den Aufsichtsrat

UniCredit droht mit der Neubesetzung des Aufsichtsrats der Commerzbank, während CEO Bettina Orlopp die Unabhängigkeit der beteiligten Aktionäre und die Transparenz der Transaktionen hinterfragt.

Der Machtkampf zwischen der italienischen Großbank UniCredit und der deutschen Commerzbank ist in eine neue, deutlich aggressivere Phase eingetreten. Während die Gespräche anfangs noch in einem formalen Rahmen stattfanden, hat UniCredit nun die rhetorischen Handschuhe ausgezogen und macht seine Ambitionen auf eine umfassende Kontrolle der Frankfurter Bank unmissverständlich klar.

In einer offiziellen Mitteilung signalisierte das Institut aus Mailand, dass es bereit sei, seine Aktionärsrechte konsequent zu nutzen, um einen massiven Einfluss auf den Aufsichtsrat der Commerzbank zu gewinnen. Konkret heißt es, dass UniCredit in der Lage wäre, sämtliche Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat zu wählen, sofern es auf der Hauptversammlung die notwendige Unterstützung der Aktionäre erhält.

Da der Aufsichtsrat wiederum die entscheidende Instanz für die Bestellung und Abberufung des Vorstands ist, wird dies in Fachkreisen als indirekte, aber sehr deutliche Warnung an die aktuelle Führung der Commerzbank gewertet. Obwohl UniCredit formal keine direkte Entlassung der Vorstandsvorsitzenden Bettina Orlopp ausgesprochen hat, ist die Botschaft zwischen den Zeilen kaum zu übersehen. Die italienische Bank strebt nichts Geringeres an, als die strategische Ausrichtung der Commerzbank nach ihren eigenen Vorstellungen neu zu gestalten.

Bettina Orlopp reagierte auf diese offensive Strategie mit deutlicher Kritik und einer scharfen Zurückweisung. Im Rahmen des Euro Finance Summit in Frankfurt betonte sie, dass die aktuellen Äußerungen von UniCredit unnötige Unruhe in einen ohnehin schon komplexen und laufenden Prozess bringen würden. Besonders brisant ist dabei Orlopps Infragestellung der Legitimität der Unterstützung, die UniCredit vorgibt zu erhalten.

Sie hinterfragte öffentlich, inwieweit die Aktionäre, die ihre Stimmrechte an UniCredit übertragen haben, tatsächlich unabhängig agieren oder ob hier andere Interessen im Spiel sind. Die Zahlen hinter diesem Übernahmekampf sind bemerkenswert und liefern den Zündstoff für den aktuellen Streit. Nach aktuellen Berechnungen hält UniCredit rechnerisch bereits einen Anteil von etwa 41,8 Prozent an der Commerzbank. Diese Summe setzt sich aus einer direkten Beteiligung von knapp 27 Prozent sowie aus aktienbasierten Derivaten und den im Rahmen des Übernahmeangebots angedienten Aktien zusammen.

Das Paradoxe an der Situation ist, dass UniCredit bereits rund 11,9 Prozent der Aktien angedient bekommen hat, obwohl das Angebot mit einem Wert von etwa 30,80 Euro pro Aktie aus Sicht der Commerzbank-Führung kaum attraktiv war. Genau dieser Punkt nährt den Verdacht der Commerzbank-Chefin, dass es sich hierbei nicht um ein Votum langfristig orientierter, unabhängiger Investoren handelt.

Vielmehr steht die Vermutung im Raum, dass Banken oder andere Finanzakteure involviert sind, die über komplexe Derivatgeschäfte eng mit UniCredit verknüpft sind und so die Annahmequote künstlich in die Höhe treiben. Während UniCredit die hohe Quote als Beweis für eine wachsende Akzeptanz seiner Strategie bei den Anlegern präsentiert, fordert die Commerzbank mehr Transparenz über die Struktur dieser Transaktionen.

Der Streit hat mittlerweile eine Dimension erreicht, bei der auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingeschaltet wurde, um die Rechtmäßigkeit und Transparenz der Vorgänge zu prüfen. UniCredit weist sämtliche Vorwürfe zurück und behauptet, in vollem Umfang regelkonform und transparent gehandelt zu haben. Für die Finanzmärkte bleibt die Situation hochvolatil. Die Aussicht auf eine mögliche Übernahme befeuert zwar die Spekulationen und sorgt für Kursbewegungen bei der Commerzbank-Aktie, doch gleichzeitig wächst die Unsicherheit.

Die Frage, ob es zu einer Fusion, einem Kompromiss oder einem langwierigen Rechtsstreit kommt, bleibt offen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob UniCredit in der Lage ist, seine Machtposition in eine faktische Kontrolle über das deutsche Institut zu verwandeln oder ob der Widerstand des Vorstands und der regulatorischen Instanzen zu stark ist





boerseonline / 🏆 79. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unicredit Commerzbank Übernahme Banken Bafin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UniCredit bringt Streit mit Commerzbank zur Bafin - Commerzbank-CEO weist Vorwürfe zurückDer Streit zwischen der Commerzbank und der UniCredit im Zusammenhang mit dem laufenden Übernahmeangebot für die Frankfurter Bank nimmt an Schärfe zu.

Read more »

Übernahmekampf: Unicredit droht Commerzbank-ManagementDer Übernahmekampf zwischen Commerzbank und Unicredit wird mit immer härteren Bandagen geführt. Nun droht die Unicredit indirekt dem Commerzbank-Vorstand um Chefin Orlopp. Die wehrt sich.

Read more »

Unicredit droht Commerzbank-Management - Orlopp gibt KontraDer Übernahmekampf zwischen Commerzbank und Unicredit wird mit immer härteren Bandagen geführt. Nun droht die Unicredit indirekt dem Commerzbank-Vorstand um...

Read more »

dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.06.2026Unicredit droht Commerzbank-Management - Orlopp gibt Kontra FRANKFURT - Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp gibt der Unicredit nach neuerlichen Attacken Kontra. Die jüngsten Äußerungen der Unicredit

Read more »