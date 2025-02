Unifil-Truppen in Libanon angegriffen

Ein UN-Friedenstruppen-Konvoi in Libanon wurde am Abend angegriffen. Ein Fahrzeug brannte aus, der scheidende Vize-Kommandeur wurde verletzt. Unifil fordert eine sofortige Untersuchung durch die libanesischen Behörden.

Die UN- Friedenstruppen in Libanon (Unifil) wurden am Abend nach eigenen Angaben angegriffen. Der Konvoi befand sich auf dem Weg zum Flughafen Beirut, als ein Angriff verübt wurde, der zu einem Fahrzeugbrand führte. Der scheidende Vize-Kommandeur der UN-Mission wurde bei dem Vorfall verletzt. Unifil verurteilt den Angriff aufs Schärfste und fordert eine umfassende und sofortige Untersuchung durch die libanesischen Behörden. Alle Verantwortlichen sollen zur Rechenschaft gezogen werden.

Angriffe auf Friedenssoldaten werden als eklatantes Verstoß gegen das Völkerrecht und als potentielle Kriegsverbrechen gewertet. Die UN-Friedenssicherer arbeiten trotz des Vorfalls weiter gemäß ihrem Mandat an der Wiederherstellung von Sicherheit und Stabilität im Südlibanon. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtet, dass der libanesische Innenminister Ahmad al-Hajjar für Samstagmorgen eine Dringlichkeitssitzung einberufen hat, um die Sicherheitslage zu besprechen. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz, die Ende November nach monatelangem Beschuss vereinbart wurde, wurde im Januar bis zum 18. Februar verlängert.





