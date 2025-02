Unilever plant Börsennotierung der Eiscreme-Sparte

Der Konsumgüterriese Unilever plant, seine Marken für Speiseeis, darunter Ben & Jerry's, an der Börse zu notieren. Der Konzern sieht in dieser Entscheidung die Chance, ein weltweit führendes Unternehmen im Eiscreme-Sektor zu etablieren. Die Notierung soll an der Börse London erfolgen, was in Anbetracht der jüngsten Börsenreformen in Großbritannien als überraschend gilt.

Unilever plant, seine Marken Ben & Jerry's und andere Eiscreme -Produkten an der Börse zu notieren. Der Konzern sieht in diesem Schritt die Möglichkeit, ein weltweit führendes Unternehmen im Eiscreme -Sektor zu etablieren. Unilever betont, dass die Abspaltung der Eiscreme -Sparte den Weg für einen starken Wachstumskurs ebnet, da sie fünf der zehn meistverkauften globalen Eiscreme -Marken unter ihrem Dach vereint.

Neben Ben & Jerry's gehören dazu Marken wie Magnum, Cornetto und Langnese, die in anderen Regionen auch unter den Namen Eskimo oder Lusso bekannt sind. Einige Analysten hatten sich ursprünglich einen vollständigen Verkauf oder ein Joint Venture der Eiscreme-Sparte gewünscht. Die Entscheidung für eine Börsennotierung ist überraschend, da London als primären Handelsplatz für die Notierung ausgewählt wurde. Britische Beamte hatten im vergangenen Jahr umfangreiche Börsenreformen umgesetzt, um London nach dem Brexit besser mit den Handelsplätzen in New York und der EU zu positionieren. Die Lockerungen der Börsenregeln haben bisher jedoch keinen spürbaren Wandel bei den Börsengängen bewirkt. Unilever, das auch Marken wie Pfanni, Knorr, Rexona und Viss im Portfolio hat, meldete ein Umsatzplus von 4,2 Prozent auf 60,8 Milliarden Euro für das Jahr 2024. Konzernchef Hein Schumacher erklärte, dass alle Geschäftsbereiche im vergangenen Jahr ein positives Volumenwachstum erzielten. Für 2025 wird ein Umsatzplus von drei bis fünf Prozent angekündigt. Schumacher sagte jedoch auch, dass das Marktwachstum im vergangenen Jahr langsamer geworden sei und auch im ersten Halbjahr 2025 schwach bleiben werde. Unilever kündigte zudem einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an. Die Nachrichten an der Börse wurden jedoch negativ aufgenommen: Die Aktien verloren knapp sieben Prozent an Wert.





derspiegel / 🏆 17. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Unilever Ben & Jerry's Börsennotierung Eiscreme Lebensmittelindustrie Konsumgüter

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BÖRSE AKTUELL: Frankfurter Börse in der Woche der Zinsentscheide - DAX konsolidiertIm DAX setzt sich die Konsolidierung der Rekordrally am Montag zunächst fort.

Weiterlesen »

Nur noch wenige Tage: Kommt bald der größte Crash in der Geschichte der Börse?Robert Kiyosaki prognostiziert einen Marktcrash im Februar 2025 und rät zu Investitionen in Bitcoin, Silber und Gold.

Weiterlesen »

BÖRSE AKTUELL: Gewinne an der Börse Frankfurt - DAX-Anleger schieben Leitindex auf neuen RekordDer deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag einen neuen Rekordstand markiert.

Weiterlesen »

Der 30/7 Investor --- Mit 30 Minuten Aufwand außerordentliche Ergebnisse an der Börse!Mit täglicher Screening-Routine und ohne komplexe Fundamentalanalyse zu außerordentlichen Investmentergebnissen. Erfolgreiches Investieren muss nicht schwer sein. Doch wer mehr als die typischen Marktrenditen erzielen will, muss einfach etwas mehr Zeit aufwenden.

Weiterlesen »

Aktie von ASML NV an der Börse auf der Verliererseite: Börsenkurs fällt deutlich (665,90 €)Zu den großen Verlierern an der Börse zählt am Montag das Wertpapier von ASML NV . Der Kurs des Papiers sackt kräftig ab. Mit einem Minus von 4,80 Prozent gehört heute das Wertpapier von ASML NV zu den

Weiterlesen »

Der 30/7 Investor --- Mit 30 Minuten Aufwand außerordentliche Ergebnisse an der Börse!Mit täglicher Screening-Routine und ohne komplexe Fundamentalanalyse zu außerordentlichen Investmentergebnissen. Erfolgreiches Investieren muss nicht schwer sein. Doch wer mehr als die typischen Marktrenditen erzielen will, muss einfach etwas mehr Zeit aufwenden.

Weiterlesen »