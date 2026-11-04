Union Berlin: Aebischer distanziert sich vom 0:5 gegen Köln

Nach dem 0:5 im Pokal und dem 1:1 gegen Köln sucht Union Berlin wieder Stabilität. Michel Aebischer sieht im Kurs von Trainer Mauro Lustrinelli den richtigen Weg.

Bei Union Berlin sitzt die Niederlage im Pokal weiter tief. Nach dem 0:5 im DFB-Pokal und dem enttäuschenden 1:1 in der Liga gegen den 1. FC Köln zeigen sich die Profis selbstkritisch. Mittelfeldspieler Michel Aebischer, 29 Jahre alt, übernimmt dabei besonders deutlich Verantwortung und spricht offen über das Auftreten seiner Mannschaft.

Der Schweizer macht klar, dass das Spiel in Köln nicht dem entspricht, was das Team sein will. Aebischer betont, dass die Prinzipien, für die Union stehen soll, an diesem Tag nicht erkennbar waren. Im Mittelpunkt steht damit die Frage, wie der Klub wieder zu seiner Linie findet.

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Warum Aebischer an Lustrinellis Fußball glaubt

Michel Aebischer hält den Ansatz von Trainer Mauro Lustrinelli, 50 Jahre alt, für tragfähig. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in den Schweizer Nachwuchsnationalteams, weshalb Aebischer die Spielidee des Coaches aus eigener Erfahrung einordnen kann.

Lustrinelli hat mit dem FC Thun einen Weg vorgegeben, der auf mutigen Offensivfußball setzt. Mit diesem Stil führte er Thun zunächst in die höchste Schweizer Liga und später sogar zum Meistertitel. Genau daran knüpft Aebischer die Hoffnung, dass ein ähnlicher Fußball auch bei Union funktionieren kann.

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Der Mittelfeldspieler ist überzeugt, dass diese Spielweise in Deutschland umsetzbar ist. Gleichzeitig macht er deutlich, dass der Prozess nicht kurzfristig gelingt. Nach seiner Einschätzung braucht es viel Arbeit und viel Zeit, bis die Ideen auf dem Platz vollständig greifen.

Taktische Korrektur nach 17 Gegentoren

Die Defensive ist der zentrale Grund für die Kurskorrektur bei Union Berlin. Nach den ersten vier Saisonspielen hatte das Team bereits 17 Gegentore kassiert, was Trainer Mauro Lustrinelli zum Handeln veranlasste.

Gegen Köln stellte Lustrinelli taktisch um und setzte teilweise wieder auf die Fünferkette. Diese Grundordnung hatte Union über längere Zeit erfolgreich gespielt und bot der Mannschaft mehr Absicherung nach hinten. Die Änderung war dabei bewusst nicht als vollständiger Bruch mit der eigenen Idee gedacht.

Aebischer bewertet diesen Schritt ausdrücklich positiv. Ein Verein, der jahrelang mit einer Fünferkette gespielt habe, könne seine Spielweise nicht von heute auf morgen komplett verändern. Dass der Trainer seine Idee angepasst habe, damit die Resultate stimmen, nennt der Schweizer einen guten Schachzug.

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Freiburg-Spiel als nächste Bewährungsprobe

Das nächste Spiel entscheidet darüber, ob Union Berlin die Kurskorrektur bestätigen kann. Am Sonntag um 17.30 Uhr wartet mit dem Tabellendritten Freiburg ein anspruchsvoller Gegner auf die Mannschaft.

Für den Klub geht es in dieser Phase vor allem um Sicherheit im Abstiegskampf. Ein Punkt gegen Freiburg würde Union im Ringen um mehr Stabilität deutlich helfen und den Fokus auf die Verbesserung der Defensive stärken. Aebischers Botschaft lautet daher, zunächst Stabilität zu schaffen und den offensiven Fußball danach Schritt für Schritt aufzubauen.