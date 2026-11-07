Union Berlin: Andrej Ilic kehrt nach Verletzungspause zurück

Mauro Lustrinelli bestätigt Andrej Ilics Kaderrückkehr gegen SC Freiburg. Union Berlin sucht Offensive-Impulse bei Tabellenkämpfer Freiburg.

Mauro Lustrinelli hat den serbischen Stürmer Andrej Ilic für das Heimspiel gegen den SC Freiburg nominiert. Der 1. FC Union Berlin steht aktuell unter Druck und benötigt dringend Unterstützung in der Offensive. Die Begegnung findet am kommenden Sonntag bei 17:30 Uhr statt.

Ilic kehrt nach monatelanger Pause zurück

Andrej Ilic wird erstmals seit Langem wieder im Kader stehen und kann somit die Offensive verstärken. Der Trainer bestätigte am Freitag, dass der Spieler die gesamte Woche mit dem Team trainiert hat. Die Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes wird als hoch eingeschätzt. Die Rückkehr kommt zum richtigen Zeitpunkt für die Berliner.

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Ilic hatte den kompletten Saisonstart verpasst, da er sich während der Vorbereitung eine schwere Lebensmittelvergiftung zugezogen hatte. Zudem musste er später aufgrund einer Blinddarmentzündung operiert werden. Diese Zwangspause hatte ihm die Möglichkeit genommen, seine Form vor dem Saisonbeginn zu testen. Jetzt steht ihm die erste Rückkehr ins aktive Geschehen bevor.

Lustrinelli lobt Freiburger Spielstil

Mauro Lustrinelli zeigte sich bei der Pressekonferenz von der Spielweise des SC Freiburg begeistert. Er bezeichnete den Fußball im Breisgau als schön und intensiv. Der Trainer verglich das Pressing der Freiburger mit seiner Zeit beim FC Thun. Allerdings konstatierte er, dass Freiburg aktuell auf einer höheren Stufe als Union Berlin spielt.

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Während sich Freiburg als dritte Kraft im deutschen Fußball etabliert, rang Union Berlin um den Klassenerhalt. Die Berliner stehen auf einem Relegationsplatz und lieferten in den letzten Wochen oft nur schwere Kost. Lustrinelli wünscht sich ähnliche Qualität und Intensität auch für seine Mannschaft. Dies ist jedoch ein langer Prozess.

Offensive-Probleme und taktische Anpassungen

Union Berlin hat in der letzten Zeit offensiv kaum Gefahr für die Gegner dargestellt. Zu Saisonbeginn setzte Lustrinelli auf Marin Ljubicic und Emmanuel Latte Lath. Beide Spieler brachten nicht die nötige Klasse für die Bundesliga mit. Tim Skarke übernahm später die Mittelstürmerposition, wurde aber durch Oliver Burke unterstützt.

Skarke ist zwar fleißig, aber für die Rolle des klassischen Zehners nur bedingt geeignet. Oliver Burke agierte zuletzt als schlechtere Version von Skarke. Der 19-jährige Gray ist ebenfalls im Aufgebot, kann aber noch nicht die gewünschte Stabilität bieten. Union Berlin benötigt dringend mehr Dynamik in der Spitze.

Neue Hoffnung durch serbischen Stürmer

Andrej Ilic soll nun Variabilität in die Offensive bringen. Seine physische Stärke im Zweikampf und bei der Ballbehauptung war in der vergangenen Saison oft entscheidend. Spieler wie Tim Skarke oder Oliver Burke konnten sich durch ihn besser entfalten. Lustrinelli lobte die Struktur und die Box-Präsenz des Serben.

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Der Trainer dämpfte die Euphorie jedoch etwas. Ilic habe nur eine Woche mit dem Team trainiert und keine Vorbereitung absolviert. Daher dürften die Erwartungen an seine Leistung nicht zu hoch sein. Trotzdem gilt der Stürmer als Manna vom Himmel für die aktuelle Situation der Mannschaft.

Stabile Abwehr benötigt torgefährliche Offensive

Union Berlin hat in der Liga seit September kein Spiel mehr verloren. Die Defensive hat sich stabilisiert und präsentiert die stärkste Abwehr der Bundesliga. In den letzten vier Spielen gab es nur zwei Gegentore. Diese solide Leistung ist ein wichtiger Grundpfeiler für die aktuelle Tabellenposition.

In der Offensive bleibt jedoch erheblicher Verbesserungsbedarf. Aus den letzten sechs Pflichtspielen gingen nur zwei Tore hervor. Kritik an der drögen Spielweise lautete zuletzt scharf. Der Kommentator Bela Rethy bezeichnete den Fußball Union Berins als Folter und unansehnlich. Die Rückkehr von Ilic ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Der Weg zu schönem Fußball ist jedoch noch lang.