Union Berlin auf der Spur von kamerunischem Talent Arthur Avom - Ablösefreier Transfer möglich

Union Berlin plant einen weiteren Transfercoup für den Sommer: Der kamerunische Mittelfeldspieler Arthur Avom vom französischen Erstligisten FC Lorient steht auf der Wunschliste. Der 21-Jährige könnte ablösefrei kommen, doch auch Premier-League-Klubs zeigen Interesse. Avom könnte den Abgang von Rani Khedira kompensieren. Zudem gibt es personelle Veränderungen im Kader der Eisernen.

Union arbeitet am nächsten Sommer-Coup! Medienberichten zufolge haben die Köpenicker Arthur Avom (21) vom französischen Erstligisten FC Lorient auf dem Zettel. Der Mittelfeldspieler gilt als eines der spannendsten Talente Kamerun s.

Besonders interessant für Union: Avoms Vertrag läuft am 30. Juni aus. Die Eisernen könnten also ablösefrei zuschlagen. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Auch die Premier-League-Klubs AFC Bournemouth und Sunderland sollen Interesse haben. Für Union wäre Avom ein möglicher Nachfolger von Rani Khedira (32), sollte der Routinier die Berliner nach der WM in Richtung Mönchengladbach verlassen. In der Ligue 1 war Avom gesetzt: Der Kameruner kam in der vergangenen Saison auf 31 Einsätze, erzielte zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Mit Lorient landete er auf einem soliden zehnten Tabellenplatz.

Auch in der Nationalmannschaft Kameruns gehört ihm die Zukunft. Avom hat bereits 14 Länderspiele absolviert. Kamerun scheiterte zwar in den WM-Play-offs an der Demokratischen Republik Kongo, Avom könnte sich dadurch aber den gesamten Sommer auf seine nächste Herausforderung konzentrieren. Handlungsbedarf.

Neben dem drohenden Abgang von Vize-Kapitän Khedira hat sich auch Alex Kral (28) aus Köpenick verabschiedet. Wohin es den Tschechen zieht, ist bislang offen. Aljoscha Kemlein (21) dürfte auch unter Neu-Trainer Mauro Lustrinelli (50) gesetzt sein. András Schäfer (27) muss nach einer weiteren durchwachsenen Saison dagegen um seinen Platz kämpfen.

Bislang hat Sport-Boss Horst Heldt (56) vor allem in der Defensive nachgelegt. Neben Zeno van den Bosch (22), der im Sommer vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen zu den Eisernen wechselt, kehrt auch Marvin Friedrich (30) nach viereinhalb Jahren zurück nach Köpenick. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei aus Mönchengladbach in die Hauptstadt und hat bereits einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Avom wäre nun der nächste Baustein für den Union-Umbruch





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