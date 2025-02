Union Berlin - Borussia Mönchengladbach: Fohlen schlagen Eisernen

Gladbach gewinnt in Berlin mit 2:0 gegen Union Berlin. Die Fohlen setzen sich durch zwei Treffer von Kleindienst in der zweiten Halbzeit durch.

Rönnow rettet für die Eisernen! Nach der Ecke kommt Kleindienst aus zehn Metern zum Kopfball. Er bringt den Ball platziert links aufs Tor, aber Rönnow ist schnell genug unten und lenkt die Kugel um den linken Pfosten.Kleindienst spielt von halblinks an der Strafraumkante einen guten Flankenball nach rechts in den Sechzehner auf Ngoumou. Am Ende des aussichtsreichen Angriffs springt aber nur eine Ecke heraus.

Gladbach ist jetzt klar überlegen: Nach einer ungenügenden Klärung der Unioner probiert es Hack mit einem Gewaltschuss aus 20 Metern zentraler Position. Der Ball rauscht drüber.Hack wird im Konter von Sander über die linke Seite auf die Reise geschickt. Er geht in den Strafraum und ins direkte Duell gegen Juranovic. Hack kommt am Verteidiger vorbei, aber seine folgende Hereingabe wird geblockt.Die Gladbacher erleben bisher einen entspannten Nachmittag. Defensiv werden sie kaum vor Probleme gestellt und offensiv führten beide Chancen zu einem Tor.So kann man in der Bundesliga nicht verteidigen. Die Unioner Defensive sah bei beiden Gegentreffern sehr schlecht aus. Den Gladbachern wurde jeweils viel zu viel Platz gewährt. Fast, als würde Union in Unterzahl spielen.Zweite Chance, zweites Tor! Wieder agiert die Berliner Abwehr viel zu löchrig. Diesmal nutzt Stöger das für einen Steckpass rechts in den Strafraum auf Ngoumou, der überhaupt keinen Druck bekommt. Er zieht in die Mitte und spielt quer. Kleindienst muss vier Meter zentral vor dem Tor nur noch die linke Innenseite hinhalten.Beinahe die Großchance für Union! Hollerbach bringt vom rechten Strafraumeck eine gute Flanke auf den zweiten Pfosten. Skov wäre aus kurzer Distanz einschussbereit, aber Scally klärt herausragend.Die Hausherren werden jetzt aktiver. Der sehr auffällige Juranovic flankt von der rechten Seite weit in den Strafraum. Doekhi kommt in der Mitte zum Kopfball, setzt den Abschluss aber über das Tor.Mal eine Chance für Union: Juranovic bringt einen Freistoß vom Mittelkreis in den Strafraum. Ilic kommt links am Fünfmeterraum zum Kopfball, aber der Ball ist schwer zu verarbeiten. Sein Abschluss ist kein Problem für Omlin.Omlin führt sich sehenswert ein: Er wird im Fünfmeterraum von Jeong angelaufen und lässt den Unioner mit einem Haken aussteigen. Danach rutscht er kurz weg, aber das hat keine Konsequenzen.Das Spiel ist jetzt kurz unterbrochen, weil Omlin sich erstmal für die Einwechslung bereit machen muss. Die Nachspielzeit wird vermutlich etwas länger.Hollerbach dribbelt sich mal gut links in den Strafraum, die folgende flache Hereingabe wird aber von Itakura geklärt. Im Nachgang flankt Skov von links vor das Tor. Der Ball landet in den Armen von Nicolas.Gladbach geht mit der ersten Chance in Führung! Ullrich dribbelt an der Mittellinie ins Zentrum und spielt dann nach links auf Hack, der in den Strafraum zieht. Dann spielt er wieder quer auf den durchgelaufenen Ullrich, der aus sechs Metern halblinker Position wuchtig mit links abzieht. Sein Schuss rauscht unhaltbar für Rönnow ins Tor.Gladbach spielt sich das erste Mal in den Strafraum. Elvedi steckt halblinks auf Hack durch, aber der Pass ist einen Tick zu steil, sodass Rönnow den Ball abfängt.Juranovic erobert den Ball auf Höhe des Gladbacher Strafraums, aber dann spielen es die Unioner nicht gut aus, sodass nur ein ungefährlicher Kopfball herausspringt.Im Nachgang flankt Haberer von der rechten Strafraumecke vor das Tor. Ilic kommt zentral im Sechzehner zum Kopfball, bekommt aber keinen Druck dahinter. So ist der Abschluss kein Problem für Nicolas.Schiedsrichter der heutigen Partie ist Sven Jablonski. Der 34-Jährige leitet seine 103. Partie in der Bundesliga. Ihm assistieren Sascha Thielert und Eduard Beitinger. Als vierter Offizieller ist Eric Weisbach dabei. Günter Perl ist der VAR. Gladbach ist einer der Lieblingsgegner von Union Berlin. Die Eisernen holten in ihren elf bisherigen Bundesliga-Spielen gegen die Borussia im Schnitt 1,91 Punkte. Nur gegen Mainz war Union mit 2,08 Punkten noch erfolgreicher. Gerardo Seoane tauscht bei Gladbach im Vergleich zum 1:1 gegen Frankfurt auf zwei Positionen. Sander ist wieder fit und verdrängt Neuhaus im zentralen Mittelfeld aus der Startelf. Außerdem startet Elvedi anstelle von Friedrich. Zum Personal: Steffen Baumgart nimmt nach dem 4:0-Sieg in Hoffenheim eine Änderung vor. Ilic, der gegen die TSG zur Halbzeit für Prtajin eingewechselt wurde, bekommt heute von Beginn an den Vorzug und startet im Sturm. Gladbach kam vor eine Woche nicht über ein 1:1 gegen Frankfurt hinaus, hat aber in den zwei Spielen zuvor mit 2:1 gegen Stuttgart und mit 3:0 gegen Bochum gewonnen. Dadurch haben sich die Fohlen an die Europapokalplätze herangepirscht. Aktuell fehlen nur zwei Punkte zu den sechstplatzierten Freiburgern. Die Eisernen haben sich am vergangenen Wochenende beim 4:0 gegen Hoffenheim den Frust von der Seele geschosse





