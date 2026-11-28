Der 1. FC Union Berlin hat Trainer Mauro Lustrinelli gefeuert. Auch Sportvorstand Horst Heldt verlässt den Verein, wird aber bis Saisonende bleiben, um den Klassenerhalt zu sichern.

Der 1. FC Union Berlin hat seine sportliche Führungsebene drastisch umgebaut. Trainer Mauro Lustrinelli und Sportvorstand Horst Heldt haben ihren Hut genommen. Die Ankündigung dazu erfolgt am späten Samstagabend durch den Berliner Bundesligisten.

Trainerwechsel nach Niederlage in Mainz

Mauro Lustrinelli wurde nach der 1:2-Niederlage beim SC Mainz 03 freigestellt. Es handelte sich um die sechste Niederlage in den elf absolvierten Spielen der laufenden Saison. Union Berlin steht damit auf dem letzten Platz, dem 17. Platz in der Tabelle. Der Schweizer hatte den Job nach nur fünf Monaten wieder verloren.

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Strategische Neuausrichtung im Management

Union-Präsident Dirk Zingler begründet die Entscheidung mit mangelnder sportlicher Entwicklung. Die Spielweise und die Ergebnisse gefährden den Klassenerhalt in der Bundesliga. Obwohl Lustrinelli einen langfristigen Vertrag unterschrieben hatte, sah der Klub die Umsetzung der im Sommer vereinbarten Ausrichtung als gescheitert an. Zingler (62) kündigte eine personelle und strukturelle Neuaufstellung an.

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Heldt bleibt bis zum Saisonende im Amt

Horst Heldt (56) verlässt den Verein, bleibt aber bis zum Ende der Saison im Amt. Zingler hebt Heldts Professionalität und menschliche Qualitäten hervor. Die Zusammenarbeit wurde gemeinsam für das Ende der Saison beschlossen. Heldt übernahm den Posten 2024 von Oliver Ruhnert (55).

Maximilian Hoffmann übernimmt neue Rolle

Bis zum Saisonende wird Horst Heldt mit Maximilian Hoffmann (33) zusammenarbeiten. Hoffmann wird als neuer Sportdirektor eingesetzt. Er war bisher Leiter der Talententwicklung. Nun übernimmt er die Kaderplanung und das Scouting-Team, um den Klassenerhalt zu sichern.