1. FC Union Berlin trennt sich nach elf Spielen von Trainer Mauro Lustrinelli. Sportdirektor Maximilian Hoffmann übernimmt die Verantwortung für den Klassenerhalt.

Der 1. FC Union Berlin hat einen massiven Einschnitt in der sportlichen Führung vorgenommen und sich von Trainer Mauro Lustrinelli getrennt. Diese Entscheidung fiel bereits nach elf Saisonspielen, obwohl der Schweizer Trainer erst im Sommer 2026 zum Verein nach Köpenick gekommen war. Die Entlassung ist das direkte Ergebnis einer auswegslosen Leistungskurve, die den drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga befürchten lässt und den Verein zu radikalen personellen Maßnahmen zwingt.

Gründe für die Entlassung von Trainer Lustrinelli

Die sportliche Situation um den Berliner Erstligisten ist dramatisch: Unter der Leitung des 50-jährigen Mauro Lustrinelli konnte Union Berlin lediglich zwei von 13 Pflichtspielen gewinnen. Der letzte erfolgreiche Auftritt im Pflichtbetrieb datiert vom 10. Oktober, als man mit einem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken (Elversberg) feierte. Im direkten Anschluss daran blieben die Eisernen sieben Spiele am Stück ohne einen einzigen Punktgewinn. Diese Serie hat die Defensive und das Selbstvertrauen der Mannschaft nachhaltig erschüttert, was die Führungsebene zur Trennung bewegte. Die Zahlen belegen klar, dass die etablierte Spielweise nicht mehr tragfähig ist.

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Wechsel an der Vereinsführung und Hoffmann als Sportdirektor

Union-Präsident Dirk Zingler gab die Gründe für die Entlassung in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Zingler betonte, dass die Umsetzung der im Sommer vereinbarten sportlichen Ausrichtung und die darauf abgestimmten Kaderänderungen nicht zur angestrebten Entwicklung geführt hätten. Daher habe man sich für eine Neuaufstellung entschieden. Parallel zur Trainerentlassung verkündete Zingler das Ende der Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Horst Heldt. Die Trennung von Heldt tritt zum Ende der laufenden Saison in Kraft, wobei Zingler die Professionalität und die menschlichen Qualitäten des Ausgehenden würdigte. Um die Verantwortung zu bündeln, wird mit sofortiger Wirkung eine neue Position des Sportdirektors eingeführt. Diese Schlüsselrolle übernimmt der 34-jährige Maximilian Hoffmann, der bisher als Leiter der Talententwicklung agierte. Hoffmann soll nun die sportliche Gesamtkoordination übernehmen, um die Krise zu bewältigen.

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Ausblick auf die bevorstehende Zeit und strategische Neuausrichtung

Die Entlassung von Mauro Lustrinelli markiert den Beginn einer komplexen Übergangsphase bei Union Berlin. Maximilian Hoffmann steht nun unter hohem Druck, die taktischen Defizite der Profimannschaft zu beheben. Es bleibt abzuwarten, wie schnell sich die Mannschaft auf die neue Struktur einstellt. Die Fans und Beobachter der Bundesliga beobachten die nächsten Spiele mit besonderer Aufmerksamkeit, da jede Niederlage den Abstand zu sicheren Platzerierungen vergrößern würde. Die Personalentscheidungen der letzten Tage zeigen, dass die Vereinsführung bereit ist, schnell zu handeln, um den Abstiegskampf noch in dieser Saison abzuwenden. Hoffmann hat nun die Aufgabe, Vertrauen in das Team zurückzuholen und die Ergebnisse der letzten Monate zu überwinden.