Der 1. FC Union Berlin trennt sich nach nur 13 Pflichtspielen im Amt von Trainer Mauro Lustrinelli. Horst Heldt muss den Klub nach der Saison verlassen.

Union Berlin trennt sich nach nur 13 Pflichtspielen im Amt von Trainer Mauro Lustrinelli. Horst Heldt muss den Klub nach der Saison verlassen. Fußball-Bundesligist Union Berlin hat auf die anhaltende sportliche Krise reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Mauro Lustrinelli getrennt.

Das gaben die Köpenicker am späten Samstagabend wenige Stunden nach dem 1:2 beim FSV Mainz 05 bekannt. Zudem muss auch Geschäftsführer Horst Heldt im Sommer seinen Posten räumen. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

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„Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden“, sagte Union-Präsident Dirk Zingler. „Die Umsetzung der im Sommer gemeinsam vereinbarten Ausrichtung und die darauf abgestimmten Kaderveränderungen haben nicht zur angestrebten sportlichen Entwicklung geführt. Daher haben wir entschieden, uns personell und strukturell neu aufzustellen.