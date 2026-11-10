Union Berlin gegen den Abstieg: Lustrinelli setzt auf offensive Wende

Nach der 0:2-Niederlage in Freiburg droht der Absturz für Union Berlin. Trainer Mauro Lustrinelli kündigt Anpassungen an, um die offensive Krise zu lösen und die Klasse zu halten.

Die 1. FC Union Berlin befindet sich in einer existenziellen Krise in der Bundesliga. Nach der 0:2-Niederlage gegen Freiburg steht der Verein am Rande des Absturzes in die zweite Liga. Trainer Mauro Lustrinelli sieht sein Team in allen Bereichen unterlegen und beteuert, dass es aktuell nur noch ums nackte Überleben geht.

Defensive Stabilität und Offensive Probleme

Mauro Lustrinelli, der Cheftrainer von 1. FC Union Berlin, verweist auf die Nations-League-Pause im September als positiven Wendepunkt in der Defensive. Damals zeigte die Elf von der Alten Försterei eine signifikante Stabilisierung. Die Ergebnisse nach dieser Phase belegen dies: Ein 1:0-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken, ein 0:0-Unentschieden gegen Borussia Dortmund sowie 1:1-Unentschieden beim FSV Mainz 05 und im Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

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Doch während die Abwehrarbeit verbesserte Ergebnisse lieferte, bleibt die Offensive weiterhin eine enorme Schwachstelle. Lustrinelli räumt ein, dass die Angriffsreihe erschreckend harmlos agiert. Der Fokus der weiteren Arbeit muss nun auf die Schaffung von Torchancen und der Realisierung von Toren verlagert werden.

Andrej Ilic als Schlüssel zur Offensive

Eine zentrale Hoffnung für die Offensive ist die Rückkehr von Andrej Ilic. Der serbische Stürmer kehrte nach einer langen Verletzungspause als Einwechselspieler ins Spielgeschehen zurück. Mauro Lustrinelli betont, dass die Qualität der verfügbaren Angreifer direkt mit den sportlichen Ergebnissen korreliert.

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Der Trainer äußert große Freude über die Rückkehr des wuchtigen Serben. Ilic soll nun einen wichtigen Beitrag leisten, um die taktische Lücke im letzten Drittel zu schließen. Die Zusammenarbeit zwischen den akribisch aufgestellten Verteidigern und einer potenziell gefährlicheren Spitze ist das erklärte Ziel.

Kritische Begegnung am 21. November

Die Zeit für experimentelle Phasen ist abgelaufen. Ab dem 21. November ist dringend Bedarf an Punkten vorhanden. An diesem Termin empfängt Union Berlin RB Leipzig auf der Alten Försterei. Dieses Spiel wird eine der entscheidenden Begegnungen für den Klassenerhalt.

Bisher rangiert Union Berlin als Tabellen-16. im Abstiegskampf. Das Ziel, der Abstiegskampf war eigentlich mit dem neuen Fußballkonzept dieser Saison umgangen werden sollen, ist vor der Winterpause erneut zur eisernen Realität geworden. Nur durch punktuelle Erfolge in den kommenden Wochen kann die Existenz in der höchsten deutschen Spielklasse gesichert werden.