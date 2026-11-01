Union Berlin gratuliert Noah Petrik zum Trikot nach falscher Millionärsfrage

Union Berlin ehrt Noah Petrik mit einem special Trikot nach seiner falschen Antwort auf der 2000-Euro-Frage in der Sendung mit Günther Jauch.

Noah Petrik hat die Sendung Wer wird Millionär mit einer überraschenden Wendung beendet. Der Bahn-Mitarbeiter scheiterte an der 2000-Euro-Frage und nannte den Namen des Trainers von Union Berlin falsch. Statt der richtigen Antwort wähle er einen Ausweg, der ihn auf 500 Euro fallen ließ. Diese Episode hat nun zu einer einzigartigen Reaktion des Vereins geführt, die Petrik persönlich erreicht hat.

Vereinsaktion für den Kandidaten

Union Berlin reagiert schnell auf die Medienpräsenz des Kandidaten. Nach der Ausstrahlung lud man Petrik zu einem Heimspiel gegen Köln ein. Der Verein wählte diese Geste, um die Verwirrung im Studio aufzulösen. Petrik hat sich zwischenzeitlich intensiv mit dem Verein auseinandergesetzt. Er kennt nicht nur den Namen von Mauro Lustrinelli, sondern auch den typischen Gruß der Fans.

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Der Satz Eisern ist ihm nun bekannt. Das ist bemerkenswert, da er sich zuvor kaum mit Fußball beschäftigt hat. Heute besitzt er sogar ein Trikot der Eisernen. Die Aktion des Vereins wird von Petrik als sehr cool empfunden. Er lobt die witzige Geste der Verantwortlichen in Berlin.

Hintergrund zur falschen Antwort

Die Situation im Studio war für den Kandidaten sehr stressig. Er entschied sich auf Rat seines Telefonjokers für eine Antwort, die nicht korrekt war. Dadurch fiel der Gewinn auf 500 Euro zurück. Moderator Günther Jauch gab einen subtilen Hinweis. Er erinnerte Petrik daran, dass er noch einen weiteren Joker einsetzen konnte.

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Dieser Hinweis ging jedoch völlig unter. Petrik war verwirrt und konnte die Namen nicht mehr richtig aussprechen. Er befand sich in einem mentalen Tunnelzustand. Das Gefühl des ersten Fernsehauftritts überwog. Er dachte, der Hinweis von Jauch gelte für die aktuelle Entscheidung.

Begeisterung vor der Alten Försterei

Trotz des verlorenen Geldes wirkt Petrik nicht enttäuscht. Im Gegenteil, er ist begeistert von der Einladung. Die Überraschung war groß, als er die Karte erhielt. Er nahm das Angebot sofort an. Nun steht das Spiel gegen Köln auf seinem Plan.

Petrik wird seinen persönlichen Kontakt zu Mauro Lustrinelli suchen. Der Trainer ist eine zentrale Figur in dieser Geschichte. Vor dem Spiel lässt er sich die Alte Försterei zeigen. Die Stadionführung ist Teil des Programms. Er wird der Mannschaft jetzt eine besondere Verbindung empfinden. Der Trubel um seine Sendungsteilnahme hat ihn überrascht. Er erkennt an, dass Fußball Leidenschaft und Emotionen auslöst. Diese Dynamik ist ihm nun naher als zuvor. Die Aktion hat die Grenze zwischen Spielshow und Sportclub verwischt. Petrik bleibt als Fan der Eisernen in Erinnerung. Sein Weg führt nun direkt in den Kreis der Vereinsanhänger. Die negative Nachricht des falschen Tippens ist damit endgültig überwunden.