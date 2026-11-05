Union Berlin: Horst Heldt muss im Wintertransferfenster dringend nachlegen

Nach dem DFB-Pokal-Aus und acht Spieltagen droht Union Berlin der Abstieg. Sportdirektor Horst Heldt plant massive Verstärkungen im Winter, da Trainer Mauro Lustrinelli den Kader allein nicht halten kann.

Union Berlin steht vor einer entscheidenden Phase der Saison. Nach acht durchlaufenden Spieltagen und einem frühen Aus im DFB-Pokal ist die sportliche Lage ernst. Der Verein braucht zwingend neue Spieler, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern. Sportdirektor Horst Heldt wird sich daher intensiv mit dem Wintertransfer markt befassen müssen.

Kaderprobleme bei Trainer Mauro Lustrinelli

Mauro Lustrinelli kann den Wandel im Kader nicht allein stemmen. Der Trainer benötigt den passenden Support, um die Defizite auszugleichen. Konkret wird es für Heldt um drei Positionen gehen, wo Verstärkung her muss. Die aktuellen Offensivkräfte zeigen Lücken auf, die im direkten Vergleich mit anderen Spitzenvereinen sichtbar werden. Eine gezielte Verstärkung ist unerlässlich.

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Die drei größten Offensivmänner, die er derzeit im Kader hat, sind Andrej Ilic, Oliver Burke und Mekhi Gray. Andrej Ilic ist 26 Jahre alt und 1,89 Meter groß. Oliver Burke ist 29 Jahre alt und 1,88 Meter groß. Mekhi Gray ist 19 Jahre alt und 1,97 Meter groß. Gray hat die Körpergröße, die Lustrinelli sich wünscht, aber kaum Erfahrung im Profibereich.

Das Nachwuchstalent soll langsam an die Bundesliga herangeführt werden. Oliver Burke ist gerade erst nach seiner Achillessehnenverletzung zurück. Der Schotte glänzt vor allem mit seiner Geschwindigkeit, ist aber nicht der Typ Spieler, der die Bälle vorn festmacht. Diese Rolle übernimmt aktuell Andrej Ilic.

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Schwerer Ausfall von Andrej Ilic

Die Abwesenheit von Andrej Ilic fällt besonders auf. Der Serbe fehlt schon seit Anfang August. Er konnte nach seiner Blinddarm-OP noch nicht sein Comeback feiern. Dies beeinträchtigt die offensive Struktur erheblich. Dass im Sommer kein Ersatz für Ilyas Ansah gekauft wurde, wird für Lustrinelli zum Problem.

Ilyas Ansah ist 21 Jahre alt und jetzt bei Hull City. Das muss Heldt im Winter lösen. Allerdings suchen fast alle Klubs einen Angreifer mit Knipser-Garantie. Die Verfügbarkeit von qualifizierten Stürmern ist begrenzt. Ein zielgerichtetes Scouting wird daher entscheidend sein, um eine effektive Offensive aufzubauen.

Verstärkungen im Mittelfeld gesucht

Livan Burcu und Kastriot Imeri bilden das kreative Mittelfeld. Livan Burcu ist 22 Jahre alt. Kastriot Imeri ist 26 Jahre alt. Lustrinelli hat zwei kreative Mittelfeldspieler in seinen Reihen. Burcu konnte sich bislang noch nicht als Stammspieler durchsetzen. Imeri muss sich an das Bundesliga-Niveau gewöhnen.

Ein schneller, erfahrener Mittelfeldspieler könnte den neuen Offensiv-Fußball entscheidend prägen. Dieser Spieler soll zudem dafür sorgen, dass Union Berlin schneller in gefährliche Situationen kommt. So können bessere Torabschlüsse kreiert werden. Die Suche nach solchen Profis mit Bundesliga-Erfahrung ist ein zentrales Thema.

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Defensive: Alter und Alternativen

Rechts hinten startete Josip Juranovic in die Saison. Josip Juranovic ist 31 Jahre alt. Da auch er ausfiel, musste Janik Haberer einspringen. Janik Haberer ist 32 Jahre alt. Der gelernte Mittelfeldspieler macht seine Sache gut. Zuletzt glänzte Haberer mit zwei Toren.

Aber Haberer und Juranovic gehören beide zu den älteren Spielern im Kader. Die durchschnittliche Altersstruktur in dieser Position erfordert einen Nachfolgeplan. Die einzige Alternative für die beiden ist derzeit die Legende Christopher Trimmel. Christopher Trimmel ist 39 Jahre alt.

Der Kapitän ist in seiner letzten Saison. Er will seine Karriere langsam auslaufen lassen. Das Team steht vor der Aufgabe, einen passenden Nachfolger zu finden. Heldt sollte sich nach einem jungen Nachfolger in der Defensive umschauen. Dies ist notwendig, um die langfristige Stabilität zu gewährleisten. Der Winter wird also nicht nur für die Offensive, sondern auch für die Defensive entscheidend sein.