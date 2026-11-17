Geschäftsführer Horst Heldt erklärt die aktuelle Krise bei Union Berlin, bestätigt den Blick auf den Winter und fordert die Mannschaft zu mehr Mut im Spiel gegen Leipzig auf.

Der 1. FC Union befindet sich in einer schweren sportlichen und mentalen Krise, die ernste Zweifel an der bestehenden Bundesliga -Tauglichkeit des aktuellen Kaders aufkommen lässt. Zeit für eine kritische Zwischenbilanz der sportlichen Leitung der Köpenicker. Der Profifußball-Geschäftsführer Horst Heldt (56) sprach am Dienstag offiziel über die angespannte Lage und die notwendigen Schritte zur Stabilisierung der Mannschaft. Er betonte, dass die Vereinsführung die negativen Auswirkungen auf die Stimmung nicht ignoriere, sondern aktiv managen wolle.

Horst Heldt zu Angst und Panik

Horst Heldt stellte klar, dass die Vereinsführung nicht in einer Traumwelt lebe und sich der Notwendigkeit stelle, sich intensiv mit der aktuellen Situation auseinanderzusetzen. Von außen erreiche den Verein zunehmend Angst, Sorge und Enttäuschung seitens der Fans und der Öffentlichkeit. Dies sei für die Geschäftsleitung nachvollziehbar und verständlich. Trotz dieser äußeren Einflüsse sei es wichtig, die eigene Linie beizubehalten und nicht aus Angst und Panik heraus zu agieren, um nicht in kurzfristige Fehler zu verfallen.

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Erstmals unzufriedenes Umfeld

Horst Heldt räumte ein, dass es das erste Mal in seiner gesamten Amtszeit sei, dass die Mannschaft auf einem Platz stehe, der nicht schön wirke. Die aktuellen Ergebnisse und die Spielweise des Teams seien bei weitem nicht zufriedenstellend. Keiner im Bereich des Trainingsplatzes sei mit der Situation zufrieden. Die Vereinsführung verharmlose die Lage nicht, wie Horst Heldt betonte, und dies beginne bereits beim Präsidenten des Vereins.

Keine kurzfristigen Wunderlösungen

Obwohl die Situation akut erscheint, ist die Realität der heutigen Fußballwelt anders gelagert als eine bloße Alles-oder-nichts-Frage. Horst Heldt versicherte, dass die Vereinsführung den festen Glauben und den Weg habe, die Krise gemeinsam durchzustehen und zu bewältigen. Gleichzeitig zeigte sich der Geschäftsführer ehrlich und gestand ein, dass er nicht wisse, was in fünf Monaten passieren werde. Das sei einfach Fußball, und kurzfristige Lösungen reichten nicht aus.

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Strategische Planung und Winteranalyse

Horst Heldt bestätigte, dass die sportliche Leitung bereits jetzt an Gedankengängen und Planungen arbeitet, um die Defizite zu beheben. Es wäre zu spät, erst dann anzufangen, wenn die Krise bereits eskaliert ist. Als eine konkrete Maßnahme nannte der Geschäftsführer, dass man im Winter eine umfassende Revue passieren lassen werde, um zu klären, wo es tatsächlich Nachholbedarf gibt. Dies allein werde jedoch nicht reichen, um die Situation zu retten.

Ausblick auf das Heimspiel gegen Leipzig

Für das nächste Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Leipzig forderte Horst Heldt die Mannschaft auf, nicht mit Angst zu spielen. Er hoffe, dass die Spieler ihr Herz auf den Platz legen und keine Handbremse ziehen. Die Spieler sollen keine Bedenken haben, in Zweikämpfe zu gehen oder Fehler zu machen. Eine Strategie, die sich nur bis in den Winter hinein durchzieht und dann alles auf links dreht, sei nicht zielführend. Der Fokus liegt nun darauf, die mentale Stärke im nächsten Spiel wiederherzustellen und die Linie der Vereinsführung konsequent weiterzuverfolgen.