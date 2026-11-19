Sportvorstand Horst Heldt von Union Berlin äußert sich zur Rolle des Nachwuchstalents Linus Güther. Er mahnt Geduld bei der langfristigen Entwicklung des 16-Jährigen und betont den Schutz vor Überforderung.

Sportvorstand Horst Heldt von Union Berlin hat sich in einem aktuellen Interview klar zur Zukunft des Nachwuchstalent Linus Güther geäußert. Der 16-Jährige hat mit seinem Debüt bereits Aufmerksamkeit erregt, doch Heldt warnt vor überzogenen Erwartungen an die unmittelbare Zukunft. Er betonte, dass die Karriereplanung für den Youngstar einen langfristigen Fokus von mindestens 15 Jahren erfordere, um ihn vor vorzeitiger Überforderung zu schützen.

Debüt und sportlicher Kontext

Linus Güther steht aktuell im Fokus der deutschen Fussballszene, da er am 11. April mit lediglich 16 Jahren und 3 Tagen sein Bundesliga-Debüt gegen den 1. FSV Mainz 05 bzw. in dem Kontext mit Heidenheim absolvierte. Seine Leistung während der Partie in Freiburg hat bereits Diskussionen über seine Einsatzfähigkeit in der ersten Mannschaft ausgelöst. Obwohl er als einer der jüngsten Profi-Spieler der Liga gilt, ist die Einordnung seiner sportlichen Rolle noch nicht abschliessend geklärt.

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Langlebige Karriereplanung statt Hype

Horst Heldt erklärt, dass die Verpflichtung des Talents darauf abzielt, ihn über den langen Zeitraum von 15 Jahren hinweg für die Bundesliga und international relevant zu machen. Der Fokus liege darauf, ihn so zu entwickeln, dass er in vier oder fünf Jahren vielleicht sogar beim nächsten Länderspiel in Berlin auflaufen könnte. Diese Perspektive zeige, wie tief die Überlegungen der Vereinsführung gehen und dass kurzfristige Erfolge nicht im Vordergrund stehen.

Körperliche Entwicklung und Schutz

Ein zentrales Argument für die Zurückhaltung bei der Einsatzfrequenz ist die physische Entwicklung des Jugendlichen. Heldt weist darauf hin, dass sein Körper noch nicht vollständig ausgewachsen sei. Es gelte, die Balance zu finden, ihn nicht zu verheizen, ihn aber gleichzeitig so einzusetzen, dass er dem Verein kurzfristig helfe. Mögliche Einsätze könnten in zwei Monaten bereits bei 15 oder 20 Minuten liegen, was die vorsichtige Taktik unterstreicht.

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Widerstand gegen öffentlichen Druck

Der Sportvorstand stellt klar, dass das Alter keine Rolle spiele, wenn der Spieler dem Team unmittelbar nützlich sei. Letztlich entscheide jedoch der Trainer über die Aufstellung und die Verantwortung im Kader. Viele Talente seien in der Vergangenheit an der öffentlichen Wahrnehmung und dem Druck gescheitert. Deshalb sei es die Pflicht des Vereins, ihn vor übertriebenen Hype-Schleudern zu bewahren und seine psychologische Stabilität zu fördern.

Ausblick und Verantwortung des Trainers

Horst Heldt bestätigt, dass Güther die außergewöhnlichen Fähigkeiten beweisen konnte, die in der Bundesliga benötigt werden. Dennoch sei es keine Hilfe für den Jungen, jetzt alle Hoffnungen auf ihn zu setzen. Die langfristige Perspektive sei entscheidend für den Erfolg einer Karriere, die über den Berliner Raum hinausgeht. Die weitere Entwicklung bleibt daher ein sorgfältig abgestimmter Prozess aus Förderung und Schutz.