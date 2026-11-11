Union Berlin in der Krise: Heldts Transferpolitik unter Druck

Union Berlin kämpft mit schwachen Leistungen und steht auf Platz 16. Sportchef Horst Heldt sieht sich nach Kritik von Trainer Mauro Lustrinelli und dem Pokal-Aus massivem Druck ausgesetzt.

Der 1. FC Union Berlin befindet sich in einer tiefen sportlichen und strukturellen Krise. Die Eisernen haben die vergangenen drei Pflichtspiele allesamt verloren oder unentschieden beendet, was das Team aktuell auf den sechzehnten Tabellenplatz der Bundesliga gedrängt hat. Nach einem vernichtenden 0:5 im Pokal gegen den 1. FC Köln folgte ein unbefriedigendes 1:1 im Ligaspiel gegen denselben Gegner sowie eine deutliche 0:2-Niederlage bei SC Freiburg. Diese Serie offenbart eine gravierende Schwäche in der Ballsicherung und fehlende Durchschlagskraft.

Kritik an der Balleroberung

Manager Horst Heldt äußerte sich scharf zur aktuellen Spielweise des Teams in einem Interview bei DAZN. Er betonte, dass die Mannschaft es nicht schaffe, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Sobald der dritte Kontakt erfolgt sei, gehe der Ball fast immer verloren. Für Heldt ist dies ein alarmierendes Signal, da er anmerkte, wenn der Torhüter der beste Spieler der Elf sei, dann zeige dies die mangelnde Kontrolle im Mittelfeld und der Offensive deutlich an. Diese Aussage hebt die defensive Ausrichtung und die offensiven Defizite hervor.

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Verantwortung der Kaderplanung

Obwohl die Kritik laut ist, trägt Horst Heldt als Sportchef die Hauptverantwortung für die Zusammenstellung des aktuellen Kaders. Im Sommer wurden Michel Aebischer und Kastriot Imeri als Wunschspieler des neuen Trainers Mauro Lustrinelli verpflichtet. Andere Neuzugänge wie Zeno van den Bosch, Marvin Friedrich, Emanuel Latte Lath und Felix Udoukhai kamen jedoch ausschließlich durch die Entscheidungen von Heldt zum Verein. Bislang konnte keiner dieser Spieler den erhofften Durchbruch leisten und die Leistungsträger stabilisieren.

Lücken in der Defensive

Ein zentrales Problem ist zudem der Wegfall wichtiger Abwehrkräfte. Die etablierten Säulen Danilo Doekhi und Diogo Leite verließen den Verein im Sommer in Richtung Lazio Rom. Beide wurden nicht adäquat ersetzt, wodurch Lücken entstanden, die bisher nicht geschlossen werden konnten. Spieler mit ausreichendem Tempo und Spielwitz fehlen im aktuellen Aufgebot der Berliner weitgehend. Auch in der Vergangenheit wurden hier kaum personelle Korrekturen vorgenommen, was dazu geführt hat, dass das Team heute ausgebrannt wirkt und mit der Geschwindigkeit der Bundesliga nicht mehr mithalten kann.

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Weiterer Druck auf die Führung

Die Situation verschärft sich durch die angespannte Lage am Tabellenende. Um einen direkten Abstieg zu verhindern, soll in der Winterpause mindestens mit zwei weiteren Spielern nachgerüstet werden. Gleichzeitig nimmt der Druck auf Horst Heldt weiter zu, seitdem er im Sommer 2024 Sportchef wurde. Fehlgriffe sind in der jetzigen Konstellation kaum noch vertretbar. Seine Arbeit wird oft eher als verwaltend denn als gestaltend wahrgenommen, obwohl zwei Transfers satte Millionen-Gewinne brachten: Benedict Hollerbach ging für rund 12 Millionen Euro nach Mainz und Ilyas Ansah für bis zu 24 Millionen Euro zu Hull City.

Zukunft und Vertragslaufzeit

Unter der Amtszeit von Heldt fanden mehrere Wechsel statt, darunter die Entlassung von Bo Svensson im Dezember 2024 und die Verpflichtung von Steffen Baumgart. Zudem erfolgte im April 2026 der Wechsel von Steffen Baumgart zu Interimstrainerin Marie-Louise Eta und später die Verpflichtung von Mauro Lustrinelli im Sommer 2026. Ob diese Bilanz für eine Vertragsverlängerung reicht, bleibt fraglich. Sein Vertrag läuft derzeit bis zum Sommer 2027. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu zeigen, ob die neue Struktur Bestand hat oder weitere fundamentale Änderungen notwendig sind, um den Verein über die nächste Saison zu retten.