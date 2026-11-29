Union Berlin hat mit Jess Thorup einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Däne übernimmt nach dem Ausscheiden von Mauro Lustrinelli die Verantwortung an der Alten Försterei.

Union Berlin hat schnell reagiert und mit Jess Thorup einen neuen Cheftrainer für die Alte Försterei präsentiert. Direkt nach der enttäuschenden Trennung von Mauro Lustrinelli sicherte sich der 1. FC Union den erfahrenen Dänen als seinen Nachfolger. Die Verantwortlichen um Geschäftsführer Dirk Zingler setzten auf eine klare Linie, um die sportliche Situation sofort zu stabilisieren und den Weg für die Zukunft zu ebnen.

Wechsel an der Alten Försterei bestätigt

Jess Thorup übernimmt die Geschicke von Union Berlin unmittelbar nach seiner Kündigung bei KRC Genk vor wenigen Wochen. Der 56-jährige Trainer hat sich mit dem Bundesligisten bereits auf einen Vertrag bis zum Jahr 2029 verständigt, wie mehrere Quellen berichten. Dirk Zingler hatte am Sonntag auf einer Pressekonferenz noch deutlich gemacht, dass man den neuen Cheftrainer bereits am Montag vorstellen wolle. Diese Zusagen wurden nun rasch und effizient eingelöst.

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Sportliche Qualifikation und Erfahrung

Die Entscheidung für den Dänen basiert auf seiner langjährigen Erfahrung im deutschen und europäischen Fußball. Thorup war zuvor unter anderem beim FC Midtjylland, KAA Gent, KRC Genk und FC Kopenhagen tätig. Mit dem FC Kopenhagen errang er im Jahr 2022 den Titel des dänischen Meisters. Seine Bilanz spricht für sich: In 61 Bundesligaspielen holte er 20 Siege und 17 Unentschieden, was zeigt, dass er über das nötige Rüstzeug für den deutschen Spitzensport verfügt.

Kritik an der Spielweise bei Augsburg

Thorups vorherige Station in der Bundesliga war der 1. FC Augsburg. Dort beendete er im Mai 2025 seine Amtszeit nach einem überraschenden Aus. Obwohl die Mannschaft in der Saison 2024/25 mit 43 Punkten auf Platz zwölf landete und damit die drittbeste Bundesliga-Saison der Klub-Geschichte erreichte, reichten die Ergebnisse den Führungskräften am Ende nicht mehr. Besonders problematisch war, dass die Mannschaft zunehmend defensiv und wenig attraktiv spielte.

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Der Wunsch des Vereins, sich vom Image als graue Maus zu lösen, scheiterte. Dazu brach Augsburg im Endspurt der Saison ein und verlor vier Mal in Folge, obwohl der Klub Anfang 2025 mit elf ungeschlagenen Ligaspielen in Folge einen Vereinsrekord aufgestellt hatte. Die Gründe für Thorups Scheitern bei den Schwaben ähneln jenen, die auch zu Lustrinellis Rauswurf führten. Der Schweizer Trainer scheiterte kläglich daran, den Klub und die Spielweise nachhaltig zu modernisieren.

Abstiegskampf als neue Herausforderung

Nun steht Jess Thorup vor einer der schwersten Aufgaben in seiner bisherigen Karriere. Union Berlin muss nach acht Jahren Erstligazugehörigkeit den Abstieg verhindern. Der Tabellen-17. steht unter enormem Druck, die Klasse zu halten. Die Verbindung zwischen der enttäuschenden Vergangenheit bei Augsburg und der aktuellen Situation in Berlin ist offensichtlich. Beide Vereine hatten mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, bei denen die sportliche Entwicklung stagnierte.

Die Hoffnung der Fans und der Vereinsführung liegt nun darauf, dass Thorup aus seinen früheren Fehlern lernt und eine Spielweise etabliert, die nachhaltigen Erfolg verspricht. Die schnelle Reaktion auf die Situation zeigt, dass die Führungsebene um Dirk Zingler bereit ist, konsequente Entscheidungen zu treffen. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob der Däne die Wende schaffen kann und Union Berlin vor dem ersten Abstieg in die zweite Liga bewahrt.