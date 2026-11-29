Union Berlin hat mit Jess Thorup einen neuen Cheftrainer verpflichtet, der Mauro Lustrinelli ersetzt. Der Däne bringt Bundesliga-Erfahrung mit und unterschreibt bis 2029.

Union Berlin hat die personelle Neuausrichtung an der Alten Försterei abgeschlossen. Der Däne Jess Thorup wird den entlassenen Mauro Lustrinelli als Cheftrainer ablösen. Thorup unterschreibt einen Vertrag bis zum Jahr 2029 und soll in den kommenden Tagen offiziell vorgestellt werden.

Wechsel bei Union Berlin bestätigt

Dirk Zingler, der Klub-Präsident von Union Berlin, bestätigte die Meldung nach der Entlassung von Lustrinelli. Zingler beschrieb den Morgen als sehr emotional. Tränen flossen bei der Verabschiedung des Schweizer Trainers. Die Suche nach einem Nachfolger war bereits abgeschlossen, bevor Thorup sein Amt antrat. Thorup kennt die Bundesliga aus seiner Zeit beim FC Augsburg.

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Thorup bringt Trainerfahrung mit

Jess Thorup trainierte den FC Augsburg von Oktober 2023 bis Mai 2025. Seine erste Saison endete auf Platz elf. Die zweite Saison beendete er mit dem Team auf Rang zwölf. Danach verließ er den Verein. Im Sommer 2026 übernahm Thorup zum zweiten Mal das Amt bei KRC Genk. Er wurde jedoch vor wenigen Wochen nach der vierten Niederlage in zwölf Spielen entlassen. Nun wagt er sich in den Abstiegskampf der Bundesliga.

Union Berlin kämpft gegen den Abstieg

Die Lage bei Union Berlin ist ernst. Das Team liegt nach der 1:2-Niederlage beim 1. FC Union Berlin Tabellenletzter. Zingler warnte vor den Folgen. Er sagte, dass das Team sang- und klanglos absteigen wird. Die Punktezahl wird unter 25 liegen, wenn so weitergespielt wird. Ein neuer Trainer soll die Stärken des Klubs nutzen. Er soll den Fußball mögen, der Union stark gemacht hat.

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Verantwortung und sportliche Lage

Dirk Zingler erklärte, dass die Kurskorrektur am elften Spieltag Ergebnis eines Prozesses ist. Das Spiel in Mainz war die Bestätigung der Erkenntnisse. Der FC Union Berlin verlielt die Führung. Janik Haberer erzielte den Treffer in der 37. Minute. Phillip Tietz und Anthony Caci trafen später. Die defensive Ordnung ging verloren. Zingler nannte die Spieler verantwortlich.

Nachfolger muss Wende bringen

Mauro Lustrinelli hatte am Samstag noch an eine Wende geglaubt. Er nannte das Auswärtsspiel sein bestes Spiel. Dies muss der Nachfolger ändern. Der neue Trainer muss Optimismus versprühen. Dirk Zingler schützte Geschäftsführer Horst Heldt. Heldts Trennung war im Sommer einvernehmlich. Die Gespräche dazu waren nicht erst gestern geführt. Lustrinelli selbst hatte noch am Samstag an Optimismus geglaubt. Horst Heldt ist nicht der Schuldige. Die Verantwortung liegt bei allen Entscheidern.