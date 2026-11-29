Union Berlin hat laut Sky und BILD eine Einigung mit Jess Thorup als Lustrinelli-Nachfolger erzielt. Der Däne soll bis 2029 unterschrieben haben.

Der 1. FC Union Berlin hat kurz nach der Trennung von Mauro Lustrinelli einen Nachfolger gefunden. Jess Thorup (56) übernimmt das Traineramt an der Alten Försterei. Der Däne war vor drei Wochen beim belgischen Erstligisten KRC Genk beurlaubt worden. Laut Sky, dessen Bericht sich mit Informationen der BILD deckt, haben sich Union und Thorup bereits auf einen Vertrag bis 2029 verständigt.

Union-Boss Dirk Zingler hatte am Sonntag auf der Pressekonferenz angekündigt, den neuen Trainer gerne schon am Montag vorstellen zu wollen. Der Zeitplan zeigt, dass der Klub die Personalie rasch abschließen wollte, nachdem Lustrinelli aus dem Amt entfernt worden war.

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Jess Thorup soll bis 2029 an der Alten Försterei bleiben

Jess Thorup soll bei Union Berlin einen Vertrag bis 2029 unterschrieben haben. Die Einigung wurde zuerst von Sky gemeldet und wird durch BILD-Informationen gestützt. Der Däne tritt damit die Nachfolge des Schweizers Mauro Lustrinelli an.

Vor seiner Zeit in der Bundesliga arbeitete Thorup unter anderem beim FC Midtjylland, beim KAA Gent, beim KRC Genk und beim FC Kopenhagen. Mit Kopenhagen wurde er im Jahr 2022 dänischer Meister. Diese Stationen zeigen, dass Thorup bereits in mehreren Ligen Erfahrung im Profifußball gesammelt hat.

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Bei Union trifft der 56-Jährige auf eine Mannschaft, die seit acht Jahren ununterbrochen der Ersten Liga angehört. Die sportliche Aufgabe ist klar umrissen, denn der Klub steht aktuell auf dem 17. Tabellenplatz.

Das Aus von Lustrinelli beim FC Augsburg

Das Aus von Mauro Lustrinelli beim FC Augsburg kam im Mai 2025 und war für viele Beobachter überraschend. Der Schweizer hatte den Klub zuvor sportlich deutlich geprägt, bevor sich die Verantwortlichen zur Trennung entschieden.

In 61 Bundesliga-Spielen holte Lustrinelli 20 Siege und 17 Unentschieden. In der Saison 2024/25 landete Augsburg mit 43 Punkten auf dem zwölften Platz, was die drittbeste Bundesliga-Saison der Klub-Geschichte bedeutete. Anfang 2025 blieb der FCA zudem elf Ligaspiele in Folge ungeschlagen, ein Vereinsrekord.

Trotz dieser Erfolge reichten den FCA-Bossen die Ergebnisse allein nicht aus. Die Mannschaft spielte zunehmend defensiv und wenig attraktiv, weshalb der gewünschte Schritt weg vom 'Graue-Maus-Image' nicht gelang. Dazu verlor Augsburg im Saison-Endspurt viermal und brach damit erneut ein.

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Diese Themen gab es in ähnlicher Form auch bei Union Berlin, bevor Lustrinelli dort die Verantwortung übernahm. Der Schweizer sollte den Klub und die Spielweise modernisieren, scheiterte jedoch an dieser Aufgabe. Genau an diesem Punkt setzt nun Jess Thorup an.

Union Berlin muss den Abstieg in die 2. Liga verhindern

Jess Thorup muss mit Union Berlin den Abstieg des Tabellen-17. in die 2. Liga verhindern. Die Aufgabe ist sportlich dringend, weil der Klub nach acht Jahren in der Ersten Liga um den Verbleib kämpfen muss.

Für die Anhänger an der Alten Försterei bedeutet der Trainerwechsel eine schnelle Neuausrichtung der Mannschaft. Dirk Zingler hatte die offizielle Vorstellung des neuen Trainers für den Montag angekündigt, sodass Thorup seine Arbeit zeitnah aufnehmen dürfte.