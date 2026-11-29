Union Berlin verpflichtet Jess Thorup als neuen Trainer. Er soll nach dem Rauswurf von Lustrinelli die Mannschaft vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahren.

Union Berlin hat in extrem kurzer Zeit eine Entscheidung über die sportliche Zukunft getroffen. Direkt im Anschluss an die Entlassung von Trainer Mauro Lustrinelli präsentierte der Klub aus der Lichtenberger Heimat den direkten Nachfolger. Jess Thorup, ein 56-jähriger Däne, übernimmt ab sofort die Verantwortung an der Alten Försterei. Der dänische Coach hatte die Arbeit bei seinem vorherigen Verein KRC Genk in Belgien erst vor drei Wochen niedergelegt. Damit ist die Suche nach einer stabilen Führung für die Berliner Eisernen praktisch abgeschlossen.

Vertrag bis 2029 sichert langfristige Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem neuen Cheftrainer soll über einen langen Zeitraum greifen. Medienberichten zufolge, die auch von Sky und BILD bestätigt wurden, hat sich Union Berlin bereits auf einen Vertrag bis zum Jahr 2029 mit Jess Thorup verständigt. Diese lange Vertragslaufzeit signalisiert den Willen des Klubs, auf Kontinuität zu setzen, nachdem die vorherige Phase unter Mauro Lustrinelli als gescheitert galt. Die Geschwindigkeit der Umsetzung wurde bereits von Union-Chef Dirk Zingler auf einer Pressekonferenz am Sonntag angekündigt. Zingler hatte damals bekräftigt, dass er den neuen Trainer bereits am Montag der Öffentlichkeit vorstellen wolle. Diese Zusage wurde nun pünktlich eingelöst.

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Thorups Weg von Gent nach Berlin

Die biographischen Stationen von Jess Thorup zeichnen das Bild eines erfahrenen Trainers mit europäischer Prägung. Bevor er nach Berlin kam, führte er den belgischen Erstligisten KRC Genk, wo er Ende letzten Jahres beurlaubt wurde. Seine Karriere als Cheftrainer umfasst jedoch deutlich mehr Erfahrung. In der Vergangenheit war er bereits erfolgreich beim FC Midtjylland, beim FC Kopenhagen und beim belgischen Verein KAA Gent tätig. Ein besonderer Erfolg gelang ihm im Jahr 2022, als er mit dem FC Kopenhagen die dänische Meisterschaft gewann. Diese internationale Erfahrung und die bereits gemachten Erkenntnisse im europäischen Fußball sollen ihm helfen, die spezifischen Probleme bei Union Berlin zu lösen. Seine taktische Philosophie hat sich über die Jahre an verschiedenen Standorten in Skandinavien und Belgien bewährt.

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Kritik am Spielstil des Vorgängers

Die Gründe für die Veränderungen im Trainerstab sind bei beiden involvierten Klubs ähnlich gelagert. Bei Union Berlin war die Frustschwelle bei den Fans und der Vereinsführung hoch. Mauro Lustrinelli sollte den Klub modernisieren und von einem defensiven Image befreien. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch kläglich. Ähnlich verlief die Situation bei Augsburg, wo Thorup vor seiner Zeit in der Bundesliga gearbeitet hat. Der FC Augsburg landete in der Saison 2024/25 mit 43 Punkten auf dem zwölften Platz. Dies war die drittbeste Saison der Klubgeschichte. Anfang 2025 erreichte der FCA sogar einen Vereinsrekord mit elf ungeschlagenen Ligaspielen in Folge. Dennoch reichte dies den Bossen nicht. Die Mannschaft spielte zunehmend defensiv und wenig attraktiv. Der gewünschte Schritt weg vom Graue-Maus-Image gelang nicht.

Auswärtiger Abstiegskampf in der Bundesliga

Die aktuelle Situation bei Union Berlin ist ernster als die des FC Augsburg. Der Verein muss nach acht Jahren Zugehörigkeit zur Bundesliga den Abstieg in die zweite Liga verhindern. Union Berlin belegt aktuell den 17. Platz der Tabelle. Die sportliche Lage erfordert sofortiges Eingreifen. Jess Thorup steht vor der Aufgabe, die Punkte aus den verbleibenden Spielen maximal zu nutzen. Die Defensivprobleme, die auch bei Lustrinelli und Augsburg zu einem Problem wurden, müssen schnell behoben werden. Die Fans in Berlin erwarten eine offensive Ausrichtung und mehr Dynamik im Mittelfeld. Die Erwartungen sind hoch, da jeder Fehler in den entscheidenden Spielen den Gang in die Zweitklassigkeit bedeuten könnte. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die langfristige Vertragsstrategie aufgeht und Thorup die Wende schafft.