Union Berlin kämpft gegen den Abstieg, als Fan Nici gedacht

Union Berlin verliert mit 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach und steht vor dem Abstieg. Die Fans riefen „Mit aller Gewalt Klassenerhalt“ und gedachten des verstorbenen Nici, der den Wunsch hatte, Union einmal anfeuern zu können.

Am Sonnabend in der Alten Försterei wurde deutlich, welche unterschiedlichen Gemütslagen herrschten. Auf der einen Seite skandierten die Fans in Richtung der Profis von Borussia Mönchengladbach den „Europapokal, Europapokal“-Singsang. Auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Waldseite, wo die Fans von Union Berlin stehen, ertönte ein lautes „Mit aller Gewalt Klassenerhalt“ als Ansprache an die Spieler des Berliner Fußball-Bundesligisten.

Dieser Slogan stammt aus den Zweitliga-Zeiten, als sich Union eher nach unten orientieren musste. Nach dem 1:2 (0:2) gegen die Gladbacher rief der Anhang der Köpenicker allen noch einmal ins Gedächtnis, worauf es auch in dieser Saison ankommt. „In der ersten Halbzeit gab es viele Dinge, die wir uns anders vorgestellt haben“, sagte Union-Trainer Steffen Baumgart, „die zweite Halbzeit muss der Maßstab für uns sein.“ Knapp eine Viertelstunde lang herrschte in der Alten Försterei Stille. Sowohl im Block der Union-Fans auf der Waldseite als auch im prall gefüllten Gästeblock der Gladbacher wurde die Unterstützung für beide Mannschaften für einen Moment eingestellt. Beide Seiten gedachten des verstorbenen Nici, der seit seinem elften Lebensjahr an Krebs litt und am 2. Januar im Alter von nur 14 Jahren verstorben war. Der große Wunsch des Jungen, einmal selbst auf der Waldseite zu sehen und Union anzufeuern, erfüllte sich nicht.Union Berlin lag bereits früh mit 0:1 zurück. Dabei hatte das Baumgart-Team durchaus selbstbewusst begonnen, die Gladbacher hoch angelaufen und den Gegner durchaus in Verlegenheit gebracht. Doch als man der Borussia einmal den Raum gewährte, war es auch schon passiert. Auf der rechten Seite hatten sich Lukas Ullrich und Robin Hack durchkombiniert. Und Ullrich fackelte im Strafraum nicht lange und schoss zum 0:1 ein (11.). Union-Torwart Frederik Rönnow sah dabei nicht wirklich gut aus, der Schuss kam auf das Torwart-Eck. Es entwickelte sich ein Spiel mit vielen Ungereimtheiten auf Seiten der Unioner. Hinzu kamen frühe verletzungsbedingte Wechsel, die jeden möglichen Spielfluss zudem hemmten. Bereits nach 20 Minuten musste Mönchengladbach Torwart Moritz Nicolas auswechseln. Für den ehemaligen Union-Profi kam Jonas Omlin. Union Berlin spielte nach der Pause wieder mit Dreierkette. Und auch Union blieb nicht verschont. Nach einer halben Stunde humpelte Robert Skov vom Feld. Für ihn übernahm Tom Rothe den Part links in der Viererabwehrkette. Zuvor hatten die Gladbacher bereits auf 0:2 durch Tim Kleindienst erhöht (26.). Und die Defensive blieb die Schwachstelle bei den Köpenickern





