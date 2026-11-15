Union Berlin: Laufmangel und fehlender Mut stoppen Team im Abstiegskampf

1. FC Union Berlin kämpft wegen zu geringer Laufdistanzen und mentaler Schwächen gegen den Abstieg. Trainer Mauro Lustrinelli gibt Entwarnung für das Heimspiel.

Der 1. FC Union Berlin steuert derzeit auf den Abstiegskopf zu, obwohl das Team in der vergangenen Saison noch einen sicheren Mittelfeldplatz belegte. Die aktuelle Situation wird maßgeblich durch eine fehlende läuferische Dominanz bestimmt, die die Spielführer Mauro Lustrinelli und sein Trainerteam nun dringend beheben müssen. Nur zwei Pflichtspielsiege kennzeichnen den Start in die neue Runde, was die Dringlichkeit der Lage unterstreicht.

Zwei Siege und massive Distanzprobleme

Die Bilanz der Berliner ist ernüchternd: Nach einem 4:2-Pokalsieg beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig und einem 1:0-Erfolg in der Bundesliga gegen den Aufsteiger 1. Fc Saarbrücken folgten nur punktlose oder Unentschieden-Resultate. Bei der jüngsten 0:2-Niederlage bei SC Freiburg lag die zurückgelegte Distanz der Union-Mannschaft bei 116,1 Kilometern. Damit waren es exakt fünf Kilometer weniger als die 121,49 Kilometer, die die Gastgeber absolvierten. In sieben von neun Meisterschaftsspielen absolvierten die Gegner eine größere Distanz als Union.

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Eine Entschuldigung für diese Defizite bot einzig das 1:1 bei der FCAugsburger FCA in Unterzahl, wo die Berliner mit 110,32 Kilometern gegen 115,1 Kilometer der Gegner lagen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Union Berlin in der aktuellen Saison nicht mehr in der Lage ist, spielerische Schwächen durch reinen läuferischen Aufwand wettzumachen. Früher in der Bundesliga war dies ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgskonzepts von Union.

Trainer Lustrinelli erkennt Mutprobleme

Der Schweizer Chefcoach Mauro Lustrinelli, 50 Jahre alt, analysiert die Lage nach einem 0:2 im Testspiel in Wolfsburg kritisch. Er spricht von einem Mix aus Faktoren, bei dem die Mannschaft oft eine Handbremse zieht. Lustrinelli räumt ein, dass es an Mut fehle, um diese Bremse zu lösen und das volle Potenzial abzurufen. Diese Aussage ist ein klares Indiz dafür, dass die Probleme nicht nur physisch, sondern vor allem mentaler Natur sind.

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Ein möglicher Auslöser für diese mentale Blockade könnte die Aufbereitung der Sommervorbereitung gewesen sein. Lustrinelli ließ das Team zwar lange, jedoch fast ausschließlich einmal täglich trainieren. Es besteht der Verdacht, dass diese Trainingsstruktur der Mannschaft ein Stück weit konditionelle Stärke gekostet hat, die für die Intensität in der Bundesliga entscheidend ist. Ohne diese physische Basis ist es schwer, die erforderliche Aggressivität auf dem Platz zu erzeugen.

Ausnahmen beweisen die Lösungsmöglichkeit

Trotz der durchwachsenen Bilanz zeigen die beiden besten Partien der Saison einen anderen Ansatz. Sowohl im 1:0-Sieg gegen 1. Fc Saarbrücken als auch im 0:0-Unentschieden gegen Borussia Dortmund liefen die Berliner mehr Meter als die Gegner. Gegen Saarbrücken legten die Eisernen 113,56 Kilometer zurück im Vergleich zu 112,07 Kilometern der Gäste. Bei der Partie gegen Dortmund waren es 120 Kilometer gegenüber 117,29 Kilometern des BVB.

Diese Daten belegen, dass Union Berlin sehr wohl in der Lage ist, mehr Leistung zu bringen, wenn es darauf ankommt. Die Tatsache, dass diese höheren Distanzen in diesen Spielen zum Erfolg führten, dient als positiver Ansporn für das Team. Die Strategie, durch mehr körperlichen und läuferischen Einsatz die Gegner niederzuringen, funktioniert, muss aber konsequenter angewendet werden.

Konkrete Schritte gegen Rb Leipzig

Die nächste Bewährungsprobe steht kurz bevor. Am Sonnabend tritt Union Berlin im heimischen Stadion gegen Rb Leipzig an. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr. Für die Berliner ist dies die Chance, die gesammelten Erkenntnisse aus den früheren Spielen gegen Dortmund und Saarbrücken umzusetzen. Ein Sieg wäre nicht nur ein wichtiger Schritt in der Tabelle, sondern auch ein psychologischer Aufwuchs.

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Mauro Lustrinelli muss seine Mannschaft nun überzeugen, die Handbremse loszulassen. Die Zahlen zeigen, dass die physische Voraussetzung in den Ausnahmespielen gegeben war. Es liegt nun am Trainerteam, diese Konstanz in jedes Spiel zu integrieren. Nur wenn Union Berlin die läuferische Überlegenheit in der Mehrheit der Partien wiederfindet, kann der Kampf gegen den Abstieg noch in eine positive Wende gelenkt werden. Die Fans und die Vereinsführung warten auf ein Zeichen der Verbesserung.