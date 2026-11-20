Trainer Mauro Lustrinelli nutzte die Länderspielpause für Teambuilding in Berlin. Union Berlin sucht nach dem Sieg gegen RB Leipzig, um den Relegationsplatz zu verlassen.

Der Trainer von Union Berlin, Mauro Lustrinelli, hat die aktuelle Pause im Kalendarium der Nationalmannschaften strategisch genutzt, um den Zusammenhalt innerhalb der Kaderspiele zu festigen. Anstatt sich ausschließlich auf die sportliche Vorbereitung im Stadion zu konzentrieren, integrierte der 50-jährige Schweizer Coach ein kulturelles Element seiner Heimat in den Trainingsplan. Das Ziel bestand darin, die Beziehung zwischen den Spielern und dem Trainerstab durch gemeinsame Erlebnisse außerhalb der gewohnten Umgebung zu stärken. Dabei stand traditioneller Schweizer Käsefondue im Mittelpunkt des Abends.

Teamabend im Schwarzen Heidi

Die Veranstaltung fand in einem renommierten Berliner Lokal statt, das für seine Schweizer Spezialitäten bekannt ist. Die Schwarze Heidi wird nicht nur als gastronomischer Treffpunkt geschätzt, sondern trägt auch historische Bedeutung für den Verein. Das Lokal diente lange Zeit als bevorzugtes Restaurant von Urs Fischer, dem vorherigen Trainer von Union Berlin. Auch Fischer stammt aus der Schweiz und prägte die Ära des Vereins maßgeblich. Durch die Wahl dieses Ortes knüpft Mauro Lustrinelli symbolisch an die Erfolge dieser Vergangenheit an, während er gleichzeitig seine eigene Vision für die Zukunft des Teams entwickelt. Die Atmosphäre sollte dabei entspannt und förderlich für den persönlichen Austausch sein.

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Strategie hinter dem Fondue-Abend

Mauro Lustrinelli begründete die Entscheidung für diesen ungewöhnlichen Teambuilding-Ansatz mit der Notwendigkeit, soziale Bindungen über reine Trainingsinhalte hinaus zu vertiefen. Der Trainer betonte, dass die reine Zeit im Stadion oft sehr fokussiert und leistungsorientiert ist. Durch das Aufsuchen neuer Orte und das Ausprobieren fremder Traditionen wie dem gemeinsamen Essen von Käsefondue entsteht ein Raum für lockerere Interaktionen. Diese informellen Momente gelten als entscheidend für die Entwicklung eines starken Teamgefühls. Spieler sollen sich als Einheit verstehen, die auch außerhalb der Wettkampfsituation zusammenhält und sich aufeinander verlassen kann.

Einschluss des Torwarts Philip Menzel

Besonderes Augenmerk legte Mauro Lustrinelli auch auf die Einbindung von Philip Menzel, dem zweiten Torwart der Mannschaft. Der 28-Jährige, dessen Vertrag zurzeit ausgelaufen ist, nahm ebenfalls am Abend teil. Lustrinelli betonte ausdrücklich, dass Menzel auch für das Training als integraler Bestandteil des Teams gilt. Diese Maßnahme signalisiert Wertschätzung und fördert die Integration aller Kadermitglieder, unabhängig von ihrer aktuellen Vertrags- oder Spielstatus. Die Zukunft von Menzel bleibt dabei weiterhin unklar, da kein neuer Vertrag vorliegt. Dennoch wird er in die Gruppenaktivitäten einbezogen, um ein positives Umfeld für alle zu schaffen.

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Sportliche Lage vor dem RB Leipzig Spiel

Trotz der positiven Bemühungen um den Zusammenhalt bleibt die sportliche Situation für Union Berlin angespannt. Nach neun absolvierten Spieltagen hat sich der Verein in der aktuellen Saison nur auf dem Relegationsplatz positioniert und verfügt über lediglich sieben Punkte. Diese Tabelleposition deutet auf Schwierigkeiten in der Konstanz der Leistung hin. Ein Sieg ist für das Team dringend erforderlich, um den Abstiegsplatz zu verlassen und die Saison wieder in einen positiven Verlauf zu bringen. Die Fans warten auf sichtbare Fortschritte in der Abwehr, die in der aktuellen Saison als schwaches Glied identifiziert wurde.

Ausblick auf das Samstagsspiel

Der direkte Beweis für den Erfolg des Fondue-Abends und der sportlichen Vorbereitung steht am kommenden Samstag auf dem Programm. Union Berlin empfängt den starken Gegner RB Leipzig in der heimischen Alten Försterei. Das Spiel beginnt heute um 15.30 Uhr. Die Frage, ob die kulturelle Auflockerung und der Fokus auf den Teamgeist die defizitäre Abwehrleistung verbessern können, wird sich auf dem Rasen zeigen. Die Zuschauer können beobachten, ob die Maßnahmen von Mauro Lustrinelli dazu beitragen, die Tordifferenz zu verbessern und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu erringen.