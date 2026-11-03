Union Berlin: Mauro Lustrinelli steht vor großen taktischen und personellen Herausforderungen

Mauro Lustrinelli muss bei Union Berlin Defizite bei Zweikämpfen, Ballbesitz und Kaderalter ausgleichen, während die Mannschaft auf Platz 16 rangiert.

Mauro Lustrinelli hat im Sommer die sportliche Leitung bei 1. FC Union Berlin übernommen, um den Spielstil der Eisernen nachhaltig zu verbessern. Obwohl der Schweizer Trainer regelmäßig von einem notwendigen Prozess spricht, der Zeit und Geduld erfordert, bleiben die erhofften sportlichen Erfolge bisher aus. Die Berliner befinden sich aktuell auf Platz 16 der Bundesliga -Tabelle und stehen vor der Aufgabe, mit Lustrinelli wieder einen deutlichen Aufschwung zu erzielen. Die bisherige Bilanz deutet jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten in der Umsetzung der neuen Taktik hin, die sich in verschiedenen statistischen Kennzahlen widerspiegeln.

Defensive Schwächen und Zweikampfrate

Union Berlin hat eine seiner historischen Stärken, die Dominanz bei Zweikämpfen, nahezu vollständig verloren. Mit insgesamt nur 692 gewonnenen Zweikämpfen verbucht die Mannschaft den schlechtesten Wert der gesamten Liga. Diese defensive Lässigkeit spiegelt sich auch in der Disziplin-Karte wider, wobei die Köpenicker mit 23 Verwarnungen, bestehend aus 22 gelben und einer roten Karte, die zweitmeisten Strafen der Liga erhalten haben. Nur der Borussia Mönchengladbach ging es mit 24 Verwarnungen, darunter 23 gelbe und eine rote Karte, kaum besser.

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Die defensive Unsicherheit ist besonders auf Auswärtsspielen ein kritisches Problem, da Union dort oft große Lücken in der Abwehrkette entstehen lässt. Die direkte Konsequenz dieser fehlenden Strukturierung sind 19 Gegentore, was den zweitschlechtesten Wert der Liga darstellt. Vor dem traditionally als eisernes Bollwerk bekannten Union-Tor müssen die Gegner in der aktuellen Saison keine Angst mehr haben, was die taktische Umstellung Lustrinellis bisher als wenig erfolgreich kennzeichnet.

Mangelnde Ballkontrolle und technische Fehler

Ein zentrales Element der geplanten Verbesserung ist der offensivere Spielstil, der jedoch aktuell durch technische Mängel im eigenen Reihen gebremst wird. Nach der letzten Partie gegen den 1. FC Köln kritisierte Mauro Lustrinelli, dass das Team den Ball nach der Rückeroberung nicht richtig ins Spiel tragen konnte. Ihm fehlte es an technischer Sauberkeit, was dazu führte, dass individuelle Aktionen von Mittelfeldspielern wie Livan Burcu, Michel Aebischer oder Kastriot Imeri oft ins Leere liefen, da keine passfähigen Unterstützungsmöglichkeiten gefunden wurden.

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Die statistische Basis für diese Kritik ist eindeutig: Mit einer Passquote von 76,6 % liegt Union auf einem sehr niedrigen Niveau. Nur der FC Schalke 04 verzeichnet mit 74,3 % noch eine schlechtere Quote. Diese mangelnde Präzision im Passspiel verhindert es, dass Lustrinelli den von ihm versprochenen Ballbesitz-Fußball erfolgreich etablieren kann. Die durchschnittliche Ballbesitzquote liegt bei nur 42 %, was bedeutet, dass das Team im Vergleich zur Vorsaison keinen Fortschritt in dieser Disziplin erzielt hat. Lediglich Aufsteiger Schalke 04 liegt mit 40 % noch hinter Union Berlin.

Kaderalter und personelle Engpässe

Zusätzlich zu den taktischen Problemen offenbarte sich im vergangenen Wochenende ein weiteres kritisches Defizit, das die Belastbarkeit des Teams betrifft. Mauro Lustrinelli gab zu, dass einige Spieler müde waren und er sie hätte auswechseln müssen, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Drei Spiele innerhalb von nur neun Tagen haben viele altgediente Profis kräftemäßig an ihre Grenzen gebracht. Der Kader leidet unter einem Mangel an jungen, frischen Spielern, die solche intensiven Phasen ohne gesundheitliche Einbußen oder Leistungsverlust überstehen können.

Der Altersdurchschnitt der Startelf liegt bei 27,6 Jahren, was die dritte höchste Altersklasse in der gesamten Liga darstellt. Nur die Spielvereinigung Mainz 05 mit 28,8 Jahren und der FC Schalke 04 mit 27,9 Jahren sind im Durchschnitt älter. Dies steht im Kontrast zu Lustrinellis Ziel, Eigengewächse zu fördern und den Kader zu verjüngen. Der 19-jährige Mekhi Gray hatte zwar mehrere Chancen, doch das 16-jährige Wunderkind Linus Güther erhielt gegen Borussia Dortmund lediglich einige wenige Einsatzminuten.

Die geringe Spielzeit für junge Talente reicht nicht aus, um in der höchsten deutschen Spielklasse Fuß zu fassen und den notwendigen Tiefgang im Kader zu garantieren. Die Kombination aus defizitärem Stellungsspiel, zu großen räumlichen Abständen zwischen den Linien und der allgemeinen Unruhe im Abschluss erschwert die Arbeit des Trainers erheblich. Solange diese strukturellen und physischen Probleme nicht behoben sind, werden die Fans von 1. FC Union Berlin voraussichtlich noch länger auf eine spürbare Verbesserung des Fußballs und der Tabellenposition warten müssen.